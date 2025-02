O poder da imaginação: como um menino transformou a doença da avó em aventura Novo livro de Arnaldo Junior narra a relação entre um menino e sua avó diagnosticada com uma doença degenerativa, transformando os... Cartão de Visita|Do R7 18/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 18/02/2025 - 20h06 ) twitter

Novo livro de Arnaldo Junior narra a relação entre um menino e sua avó diagnosticada com uma doença degenerativa, transformando os desafios em uma jornada de amor e imaginação

O escritor e ilustrador Arnaldo Junior lança seu mais novo livro infantil, “O Menino e a Avó do Menino”, pela Caravana Grupo Editorial. Em 30 páginas, a obra convida o leitor a embarcar na relação afetuosa entre um menino e sua avó, transformando um momento desafiador em uma jornada rica em brincadeiras em clima de cumplicidade.

No enredo, a avó do menino recebe o diagnóstico de uma doença degenerativa e, para a família, a ideia de que ela "voltaria a ser criança" poderia soar como algo preocupante, mas não para o neto. “Ao ouvir os adultos comentarem que sua avó voltaria a ser criança, o menino ficou muito feliz por ter com quem brincar. A partir daí, neto e avó embarcam numa aventura cheia de emoção e muito amor", explica Arnaldo. A enfermidade retratada na obra pode ser o Alzheimer ou outra condição degenerativa com sintomas semelhantes.

A inspiração para a história veio de um episódio real: "Houve um caso de um amigo que se despediu de uma conversa porque tinha que cuidar de sua ‘avó-bebê’. Mas o livro traz também outras experiências colhidas nas minhas observações e em relatos de pessoas que passam por esse processo em suas famílias", comenta o autor.

Além de abordar a relação entre avós e netos, a história também desperta reflexões sobre o impacto causados por tais doenças. "A princípio, pensava que seria uma boa história para ajudar as crianças a compreenderem melhor as pessoas que passam por esse tipo de enfermidade. Mas logo percebi que tem sido o contrário: essa criança do livro tem ajudado muitos adultos a aliviar um pouco da dor de ter um ente querido nestas condições", avalia Arnaldo.

O livro “O Menino e a Avó do Menino” está disponível para venda em pré-lançamento pelo site da Caravana Grupo Editorial: https:// caravanagrupoeditorial.com.br/ produto/o-menino-e-o-avo-do- menino/

Sobre o autor

Arnaldo Junior é professor e mora em Ribeirão Preto (SP). Apaixonado por contar e inventar histórias, já escreveu diversos livros e textos didáticos, distribuídos em diferentes regiões do Brasil. "Eu venho dos fanzines e das histórias em quadrinhos, embora escreva para crianças há um bom tempo", conta o autor. Este é seu primeiro livro solo, no qual escreve e ilustra. "Eu amo trabalhar em parceria, mas este momento em que ‘O Menino e a Avó do Menino’ chega aos leitores de todo o Brasil tem sido muito gratificante", acrescenta.