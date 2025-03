O primeiro álbum de estúdio de JENNIE, "Ruby", está disponível A superestrela global JENNIE lançou seu tão aguardado primeiro álbum de estúdio, Ruby, via ODDATELIER/Columbia Records Cartão de Visita|Do R7 12/03/2025 - 19h25 (Atualizado em 12/03/2025 - 19h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A superestrela global JENNIE lançou seu tão aguardado primeiro álbum de estúdio, Ruby, via ODDATELIER/Columbia Records. Ouça AQUI.

Co-produzido por JENNIE, Ruby inclui seu mais recente single, “like JENNIE”, além das faixas já lançadas “ExtraL” ft. Doechii, “Mantra”, “ZEN” e “Love Hangover” ft. Dominic Fike. A experiência sonora cuidadosamente criada conta com 15 faixas e colaborações com Childish Gambino, Dua Lipa, FKJ e Kali Uchis. O álbum explora uma variedade de gêneros e marca JENNIE assumindo totalmente sua identidade como uma força global.

JENNIE compartilhou: "Este álbum tem um grande significado para mim, pois conta minha história como artista solo através da minha própria voz e visão. Inspirado na peça As You Like It, de Shakespeare, ele retrata temas como nascimento, amor, fé e ápice. A abertura das cortinas do teatro simboliza o começo de um novo capítulo na minha carreira musical. Trabalhar neste álbum foi um processo valioso de crescimento como artista e de descoberta da minha verdadeira voz."

JENNIE também lançou o videoclipe oficial de “like JENNIE”, trazendo uma coreografia eletrizante que combina com a energia da faixa. Assista AQUI.

‌



“like JENNIE” teve sua estreia global na MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop e em toda a rede global de canais da MTV, além de ser destaque nos painéis da Paramount na Times Square.

Ruby será lançado digitalmente e em diversas versões físicas, incluindo 2 photobooks, um CD digipack e uma edição exclusiva do CD digipack para a Target. Todos os formatos físicos incluem uma versão especial JENNIE Only Audio do álbum, que apresenta apenas os vocais de JENNIE, sem participações de outros artistas.

‌



Para celebrar o lançamento de Ruby, JENNIE está realizando uma série de shows intimistas. The Ruby Experience, que começou no dia 06 de março com shows no Peacock Theater, em Los Angeles, depois seguiu para o icônico Radio City Music Hall, em Nova York, dia 10 de março, e irá para a Inspire Arena, em Seul, no dia 15 de março.

JENNIE também fará sua estreia solo no Coachella, onde terá apresentações de destaque nos domingos de ambos os finais de semana do festival.

‌



Ainda este mês, JENNIE será homenageada no evento Women In Music da Billboard como Global Force de 2025. A cerimônia acontecerá no sábado, 29 de março, no YouTube Theater, no Hollywood Park, em Inglewood.

Tracklist de Ruby

Intro: Jane with FKJ like JENNIE start a war Handlebars (ft. Dua Lipa) with the IE (way up) ExtraL (ft. Doechii) Mantra Love Hangover (ft. Dominic Fike) ZEN Damn Right (ft. Childish Gambino and Kali Uchis) T.S. Filter Seoul City Starlight twin

SIGA JENNIE

Website | Instagram | TikTok | YouTube | X