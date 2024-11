O Toró, de Shakespeare Montagem de A Tempestade com sotaque mineiro Cartão de Visita|Do R7 28/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 28/10/2024 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Montagem de A Tempestade com sotaque mineiro

Tradução inédita do texto dramático original de William Shakespeare The Tempest para o “mineirês” (português falado em Minas Gerais, repleto de expressões idiomáticas e sotaque), o mais recente trabalho da Trupe de Teatro e Pesquisa celebra os 30 anos de trajetória do premiado coletivo de artistas na cena mineira, reconhecido principalmente pela montagem de clássicos com linguagem contemporânea. A tradução foi feita a muitas mãos, um trabalho colaborativo de toda equipe do espetáculo.

A décima montagem do coletivo de artistas aproxima as entidades fantásticas da natureza, presentes na obra original do bardo inglês, da cultura e do imaginário do sertão brasileiro, também povoado por lendas com seres mágicos. Em cena onze artistas veteranos: Alex Zanonn, Alexandre Toledo, Alice Maria, Eder Reis, Edu Costa, Elton Monteiro, Jader Corrêa, Marcus Labatti, Roberto Polido, Sidnéia Simões e Simone Caldas. Uma comédia popular que resulta em um espetáculo leve, bem-humorado, apoiado na palavra, e uma trilha sonora selecionada por Fernando Chagas com arranjos originais, cantada e tocada ao vivo.

Figurinos desenvolvidos por estudantes da disciplina Figurino da Escola de Design sob a orientação de Alexandre Colla, responsável também pelas maquiagens, Iluminação expressiva de Tainá Rosa e Cenário e direção de Yuri Simon. Escrita entre 1610 e 1611 e publicada após a morte de Shakespeare, acredita-se que The Tempest seja a última peça do bardo. Na trama original, uma Ilha é habitada por Próspero, um nobre que desenvolve habilidades mágicas e sua filha Miranda, que para lá foram levados à força num ato de traição política.

‌



Nessa versão Próspero é um coronel, dono de terras e a ilha mágica é no Rio São Francisco, em pleno sertão mineiro. Povoam a ilha ainda personagens mágicos como Calibã, um ser disforme (filho de uma feiticeira estrangeira) e Ariel, um espírito fluido e servil que pode se metamorfosear em ar, água ou fogo. Os poderes mágicos de Próspero são os responsáveis por várias reviravoltas na trama, inclusive o grande naufrágio do barco que leva os rivais de Próspero e que dá origem à história.

Serviço

‌



O Toró, de Shakespeare

Data: 31/10 (quinta-feira)

‌



Horário: 20h

Classificação: 12 anos

Local: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas

Ingressos: R$80 (inteira) na Bilheteria ou na Sympla.

Horário de funcionamento da bilheteria: de segunda a sábados, das 12h às 20h ou até 30

minutos após o início do espetáculo. Domingos e feriados, das 12h às 19h ou

até 30 minutos após o início do espetáculo.

Horário de abertura da plateia para entrada do público: 30 minutos antes do horário da apresentação.

Mais informações: (31) 3516-1360.

Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.