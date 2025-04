Ócio criativo no Dia do Trabalho? Portobello Resort & Safári oferece pacote especial Entre os dias 01 e 04 de maio, o hotel em Mangaratiba (RJ), alia o clima de praia e serra com conforto, lazer e segurança Cartão de Visita|Do R7 10/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h26 ) twitter

Entre os dias 01 e 04 de maio, o hotel em Mangaratiba (RJ), alia o clima de praia e serra com conforto, lazer e segurança

No feriado do Dia do Trabalho (01/05) nada mais justo do que aproveitar a data como todo trabalhador merece: descansando. Para a prática do tão sagrado ócio criativo, nada melhor do que um ambiente cercado pela natureza, pé na areia, convidativo ao relaxamento físico e mental. O Portobello Resort & Safári, em Mangaratiba alia tudo isso com conforto, lazer e segurança e oferece um pacote especial entre os dias 1º e 04 de maio. “É uma oportunidade para quem for emendar a sexta-feira aproveitar os quatro dias off e voltar à realidade revigorado”, diz o diretor comercial do Portobello, Luiz Antonio Raposo.

Em família, entre amigos ou em casal, o Portobello Resort & Safári é o destino para todas as idades e perfis. De boliche a atividades náuticas, não faltam opções de lazer. O ecoturismo é uma das principais atrações, com a visitação ao Palmital, uma plantação de palmito pupunha, que fica na Fazenda Portobello. O passeio tem duração de cerca de 3 horas. O trajeto é feito em um veículo 4x4 e promove uma imersão em meio ao verde da área, com direito a trilha e piscinas naturais, além de uma sauna à lenha, instalada na natureza. Também há uma área social totalmente renovada, com banheiros e áreas para refeições, além de churrasqueira. A experiência ainda inclui degustação de palmito e cachaça de Paraty.

Outra experiência memorável é o Safári. Também a bordo de um 4x4, os hóspedes se encantarão com a área de 300 mil metros quadrados ocupada por diversos animais das faunas brasileira, europeia e africana vivendo em harmonia e liberdade, como tucanos, araras, papagaios, macacos, zebra, dromedário, quatis, emas, marrecos, patos, pavões, antas, cervos, antílopes e lhamas.

Aos praticantes de esportes, há um racket point com quadras de tênis de saibro, beach tennis e pickeball, além de banana boat, stand up paddle, passeios de bicicleta, passeios a cavalo e outras atividades. Uma pista de boliche, que não deixa nada a desejar com as vistas em shoppings de cidades grandes, está disponível para quem quiser se arriscar no “strike”. A tarifa do hotel inclui 1h diária para utilização de bicicleta, além de 1h para uso diurno da quadra de tênis e outras atividades temáticas dos pacotes, como as eventuais oficinas de beach tennis. Algumas atividades e serviços do hotel não estão inclusos no valor da diária e devem ser consultadas na Central de Lazer.

Serviços:

O Portobello Resort & Safári oferece pensão completa com buffet que agrada a todos os paladares e é servido nos dois restaurantes disponíveis. Há também uma pizzaria, na Marina Portobello, em funcionamento às sextas-feiras e sábados, com variedade de sabores deliciosos da iguaria italiana. No mesmo espaço, amantes da comida japonesa podem apreciar sushis e outras opções da culinária ocidental. Para a degustação dos menus, é necessária a reserva da mesa no concierge com pagamento a parte. Ainda no quesito “gastronomia”, o Portobello Resort & Safári acaba de inaugurar um espaço gourmet com parrilla e estação de massas, em funcionamento nos finais de semana. A experiência também é exclusiva aos hóspedes.