Odair José comemora 54 anos de carreira e faz show de estreia do seu mais recente trabalho Septuagenário utiliza a inteligência artificial em seu novo álbum autoral, com letras que mostram um olhar afiado sobre o seu tempo...

Septuagenário utiliza a inteligência artificial em seu novo álbum autoral, com letras que mostram um olhar afiado sobre o seu tempo, expondo suas reflexões sobre a humanidade, prazeres, desejos, dores e amores

Odair José faz show no Sesc Pinheiros do seu trigésimo nono álbum, Seres Humanos (e a Inteligência Artificial). O disco conta com a produção de Junior Freitas e lançamento pelo selo independente Monstro Discos.

Artista e produtor se aliam à tecnologia na execução de um projeto simples – uma característica de Odair José-, mas como sempre pensado nos mínimos detalhes para oferecer ao público um trabalho atual e de qualidade. “A inteligência artificial é uma ferramenta eficaz, curiosa e divertida, que está presente cada vez mais na rotina do nosso tempo. A ideia foi utilizar essa parceria em alguns momentos, na feitura do álbum, inclusive com um dueto”, conta Odair.

O músico apresenta canções inéditas que ressaltam um olhar afiado sobre a humanidade e o sentido da vida, o resultado é um repertório contemporâneo, pop, com pegada rock’n’roll, riffs de guitarra e seu canto visceral. “Cada canção aborda um tema, com a ideia de colocar para o ouvinte situações comuns na vida de uma pessoa e tentar provocar reflexões sobre o verdadeiro sentido da nossa existência sem arrogância, hipocrisia ou individualismo… procurando entender as razões das nossas dificuldades para esclarecer dúvidas e, quem sabe, buscar uma convivência melhor!”, revela Odair.

Sobre Odair José

Odair José nasceu em Morrinhos, Goiás. Começou sua carreira musical em 1970. Seu primeiro sucesso foi "Minhas Coisas". Gravou mais de 30 álbuns. Suas músicas são populares no Brasil. É conhecido como "o terror das empregadas". Seu estilo musical inclui influências do rock e da música popular brasileira.

Serviço

Odair José

Dia: 7 de julho, domingo às 18h.

Duração: 60 minutos

Local: Teatro Paulo Autran

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$50 (inteira); R$ 25 (meia) e R$ 15 (credencial plena)

Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195