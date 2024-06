Olímpia, no interior paulista, aguarda 400 mil turistas em julho

Alto contraste

Thermas dos Laranjais, maior e mais visitado parque aquático da América Latina, terá programação durante todo o mês de férias

Apontada no final do ano passado como um dos principais destinos de viagem dos brasileiros para 2024, segundo levantamento do site Booking.com, Olímpia (SP), que em 2023 registrou 4,5 milhões de visitantes, de acordo com a Prefeitura, confirma seu bom prognóstico para este ano com a expectativa de receber, somente neste mês de julho, de férias escolares, mais de 400 mil turistas.

Apesar de ser um período de temperaturas mais amenas, mesmo no noroeste paulista, por ser período de inverno, a cidade se beneficia por ser um destino termal e, portanto, poder oferecer atrações com águas naturalmente aquecidas. Neste sentido, destaca-se o Thermas dos Laranjais – o maior e mais visitado parque aquático da América Latina. São mais de 60 atrações, e piscinas com temperaturas acima dos 30 graus (algumas ainda mais quentes, como no caso dos ofurôs).

Para que os turistas aproveitem o parque ao máximo esse período de férias, o Thermas terá uma programação especial. Durante todo o mês, o parque oferecerá aulas diárias de ‘Hidro Show’ na piscina de hidroterapia, além de roda de samba no palco da concha acústica, entre outras ações.

“Durante o mês de julho, que coincide com as férias escolares, o fluxo dentro do Thermas cresce bastante. Queremos que nossos visitantes desfrutem momentos inesquecíveis, com segurança e conforto, reforçando compromisso em oferecer uma experiência de lazer única e memorável”, diz o arquiteto Jorge Noronha, presidente do parque.

Os ingressos podem ser adquiridos tanto antecipadamente, através da loja virtual do parque, ou na bilheteria.

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado na Estância Turística de Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e o primeiro do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São mais de 55 atrações para todas as idades, com diversos complexos de toboáguas, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, piscinas de surfe, sonolência e ressurgência, rio de correnteza, área kids e parque infantil, entre outras, abastecidas por águas quentes naturais. Principal responsável pelo desenvolvimento do turismo na região, o parque, inaugurado em 1987, funciona os 365 dias do ano e emprega mais de 500 colaboradores diretos.