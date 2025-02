On Board Festival 2025 confirma um line-up eletrônico dos sonhos com 25 DJs para agitar o cruzeiro Dubdogz, Chemical Surf, Illusionize e muitos outros nomes estão confirmados no festival à bordo de um luxuoso navio, entre os dias... Cartão de Visita|Do R7 25/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dubdogz, Chemical Surf, Illusionize e muitos outros nomes estão confirmados no festival à bordo de um luxuoso navio, entre os dias 17 e 20 de abril

Considerado o maior festival em alto-mar da história, a segunda edição do On Board Festival, que ocorre dos dias 17 a 20 de abril de 2025, anunciou um line-up de peso para os fãs de música eletrônica. Agora, com a presença de 25 DJs confirmados, o evento promete agitar ainda mais as três noites a bordo do luxuoso navio Costa Diadema, com sets exclusivos e uma imersão total na energia vibrante desse gênero musical.

Dentre os mais aguardados do line-up, os aclamados Dubdogz, dupla formada pelos irmãos gêmeos Lucas e Hugo Leão, que também irão apresentar o projeto Ruback, Chemical Surf, Illusionize, que além de apresentar seu set convencional, promete um set exclusivo do seu projeto Good Times By Illusionize, ASHIBAH, Bhaskar, Bruno Be, Fatsync, LIU, VIOT, estão confirmados, assim como ATKO, Carol Seubert, Dre Guazzelli, Etta, DJ Glen, Juicee, Miss Natalia, Reezer, Riascode, Santti, Sevenn, South Birds, Viot, Unfazed e Rooftime.

Além dos DJs, o festival também contará com um time de grandes nomes da música nacional, como Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Luísa Sonza, Menos É Mais, Henry Freitas, Murilo Huff, Traia Véia, Yasmin Santos, Kamisa 10, Marília Tavares, e muito mais, garantindo uma diversidade de atrações para todos os gostos. Esses artistas de diferentes gêneros musicais, prometem levar o público a momentos inesquecíveis com apresentações ao vivo que vão desde o sertanejo até o POP e o pagode.

‌



Os 4 mil passageiros a bordo poderão aproveitar a estrutura de ponta do navio, com três palcos exclusivos, festas temáticas, programações especiais e atividades interativas. Além disso, poderão desfrutar de uma gastronomia refinada e das diversas opções de lazer que o Costa Diadema oferece. Com 1.862 cabines, o navio proporciona uma experiência completa, desde shows e festas até um ambiente sofisticado com bares, restaurantes, piscinas e um dos maiores spas em alto-mar.

Serviço:

‌



On Board Festival 2025

Data: 17 a 20 de abril de 2025

‌



Local: Navio Costa Diadema

Informações e compra de cabines: www.onboardfestival.com.br / (11) 4040-4555

Embarque e desembarque pelo Porto de Santos