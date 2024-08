On Board Festival 2025: maior festival em alto-mar da história confirma Jorge & Mateus, Luísa Sonza, Do dia 17 a 20 de abril, o luxuoso navio Costa Diadema passará pelo litoral de São Paulo e Rio de Janeiro com diversas atrações especiais... Cartão de Visita|Do R7 16/08/2024 - 17h47 (Atualizado em 16/08/2024 - 17h47 ) ‌



Do dia 17 a 20 de abril, o luxuoso navio Costa Diadema passará pelo litoral de São Paulo e Rio de Janeiro com diversas atrações especiais. Vendas abrem hoje, 15/08

Após o estrondoso sucesso da primeira edição, que ocorreu em março deste ano, o On Board Festival está confirmado para 2025! Considerado o maior festival em alto mar da história, a segunda edição será ainda maior com um investimento de R$ 25 milhões. Artistas como Luísa Souza, Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Vintage Culture, Traia Véia, Henry Freitas, Murilo Huff, Thiago & Samuel e muitos outros, irão garantir o entretenimento dos 4 mil passageiros estimados. Desta vez, o evento será no luxuoso navio Costa Diadema, com um espaço extenso e três palcos de ampla infraestrutura, durante o feriado da Semana Santa. A abertura de vendas das cabines começa hoje, 15/08, por meio do telefone (11) 4040-4555 ou pelo site oficial - clique aqui.

Ao longo das três noites, os presentes terão uma nova oportunidade de mergulhar em uma experiência única com direito a programações diversificadas, shows ao vivo, festas temáticas, e atividades exclusivas a bordo, que só a On Board Entretenimento sabe idealizar. Além das apresentações dos renomados artistas, os participantes poderão desfrutar de gastronomia refinada, áreas de lazer e experiências interativas que transformarão a viagem em uma verdadeira celebração.

O Costa Diadema oferece 1.862 cabines e uma variedade de opções gastronômicas em seus 11 restaurantes, com pratos que vão desde a tradicional culinária italiana até sabores exóticos do oriente. Além disso, o navio conta com diversos bares, cada um com uma atmosfera distinta, 11 piscinas e hidromassagens, teatro, cassino, academia com aparelhos de última tecnologia, lojas, um dos maiores spas em alto-mar, e muito mais.

Sob a liderança de Renan Coutinho, CEO da On Board Entretenimento, Rafael Gouveia, Head Comercial e de Marketing, e Leandro Monteverde, Head de Produção e Eventos, a empresa desenvolve projetos como o "Boteco Em Alto Mar" com Gusttavo Lima, focando em criar experiências excepcionais em mar aberto. As embarcações utilizadas são equipadas com instalações contemporâneas, espaços exclusivos para variados eventos, infraestrutura avançada, palcos com tecnologia de ponta e uma equipe de produção e suporte técnico altamente especializada.

Para mais informações acesse: https://www.instagram.com/ onboard.festival

Serviço

On Board Festival

Data: 17 a 20 de abril de 2025

Navio Costa Diadema

Compra de cabines: https://www.onboardfestival. com.br / (11) 4040-4555