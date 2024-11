One True Pairing lança o álbum “Endless Rain” One True Pairing, também conhecido como Tom Fleming, ex-compositor, vocalista e multi-instrumentista do Wild Beasts, lança o seu segundo... Cartão de Visita|Do R7 31/10/2024 - 23h47 (Atualizado em 31/10/2024 - 23h47 ) twitter

"Endless Rain incorpora os vocais semi-murmurados e melancólicos de Fleming ao estilo de John Martyn e o trabalho de guitarra intrincado, com um apoio inovador adicional… elegíaco e intransigente." MOJO

"Uma voz maravilhosa e abissal." The Guardian

"Os vocais roucos e barrocos do ex-Wild Beast Tom Fleming fazem a angústia existencial soar estranhamente atraente." Observer

"Um marco... uma odisseia suave e folk sobre a decepção suburbana." Uncut

"Notável... áspero e comovente." The New Cue

"Belo e melancólico." The Quietus

One True Pairing, também conhecido como Tom Fleming, ex-compositor, vocalista e multi-instrumentista do Wild Beasts, lança o seu segundo álbum solo, Endless Rain, via Domino.

O novo álbum surpreendentemente íntimo e belamente realizado de One True Pairing. Gravado em Dublin em 2022 com o produtor John ‘Spud’ Murphy (Lankum, black midi, caroline) nos estúdios Hellfire em Dublin, Endless Rain reafirma ousadamente a visão de Fleming com um álbum outonal, contemplativo e frequentemente edificante, moldado pelas influências de música tradicional, clássica e noise rock dos seus músicos. O colaborador de longa data de Fleming, Josh Taylor-Moon, organizou, mixou e tocou no álbum, que também conta com participações de Cormac MacDiamarda (Lankum) e Eleanor Mylor (Percolator).

“Não escrevi nada por um tempo e, de repente, tudo aconteceu de uma vez,” diz Fleming sobre a explosão criativa notável que levou ao Endless Rain, “isso nunca tinha acontecido antes. “Frozen Food Centre” estava possivelmente na minha cabeça há uns sete anos e eu não conseguia encontrar uma maneira de colocá-la para fora. Mas “Be Strong”, “Tunnelling”, foram trabalhos de quinze minutos.” O que saiu foi, por sua vez, terno, reflexivo e autobiográfico. Fleming ainda parece perplexo sobre como tudo isso veio à tona, e de onde. “Frozen Food Centre” em particular, com 7 minutos de duração, é um pequeno retrato comovente sobre a infância, onde o lar é um lugar para fugir e há fantasmas nos corredores dos supermercados.

A produção de Fleming sempre abordou ideias em torno da masculinidade - a música triste e sexy do Wild Beasts subvertia os papéis aceitos dos jovens homens do norte. Agora mais velho e sábio, Endless Rain usa essa base para explorar novos territórios, recuando, olhando mais profundamente e utilizando a nova experiência para criar algo completamente novo.

Endless Rain está disponível para pré-venda agora em vinil preto padrão + conjunto exclusivo de 6 cartões postais (apenas no Dom Mart), vinil preto padrão, CD e digitalmente. Pré-venda: Dom Mart | Digital.

