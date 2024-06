One True Pairing lança o single “Be Strong” One True Pairing lança seu novo single "Be Strong" acompanhado de um videoclipe

Escute, aqui

Hoje, One True Pairing, também conhecido como Tom Fleming, ex-compositor, vocalista e multi-instrumentista da banda Wild Beasts, lança o novo single e videoclipe “Be Strong”.

Seguindo o aclamado “Frozen Food Centre” e a intensa “Mid-Life Crisis”, “Be Strong” é o terceiro single produzido por John ‘Spud’ Murphy (Lankum, black midi, caroline) a ser lançado por Fleming. Terno e reflexivo, é o som de um cantor e compositor encontrando nova clareza ao fazer as grandes perguntas sobre ser homem e crescer.

"Você procura pelas ruas, tentando cada porta. Todas trancadas," diz Tom. "A noite fria se estende à frente, completamente indiferente a você. Tudo caiu em silêncio e todos foram embora. Reunir todas as coisas que levaram até aqui levaria uma eternidade, mas você precisa fazer isso. Esta música é para Jenny, que me mostrou que a verdadeira força está na ternura e a força bruta é inútil. É uma música mais suave, com certeza, mas é sincera e significa muito para mim. Uma canção de amor. As coisas podem mudar."

Mais uma vez colaborando com Angus Gannagé, que também dirigiu o vídeo de “Mid-Life Crisis”, o vídeo de “Be Strong” é caloroso e inteligente, explorando os papéis intercambiáveis de marionete e mestre de marionetes.

No final de 2023, Fleming lançou “Frozen Food Centre”, sua primeira nova música como One True Pairing desde o lançamento de seu álbum de estreia autointitulado em 2019. Lançada junto com um comovente curta-metragem dirigido por James Hankins (Richard Dawson), “Frozen Food Centre” foi aclamada pela crítica, com The Quietus destacando sua qualidade “bela e elegíaca” em uma estreia exclusiva do vídeo, e The Guardian elogiando de forma semelhante a voz de Fleming. “Mid-Life Crisis” foi lançada com aclamação semelhante, com The Observer comentando sobre os vocais “roucos e barrocos” de Tom, que tornam o “medo existencial estranhamente atraente”.

A produção de Fleming sempre explorou ideias sobre masculinidade - a música melancólica e erótica de Wild Beasts subvertia os papéis aceitos para os homens jovens. Agora, mais velho e sábio, sua nova música continua com esse tema a partir de uma nova experiência adquirida.

One True Pairing Online

Website | Instagram | Facebook | X

