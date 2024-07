Ópera Queen - Show tributo Para os fãs mais exigentes e fervorosos de uma das maiores bandas de todos os tempos, a Ópera Queen leva ao palco do Teatro Rival Petrobras... Cartão de Visita|Do R7 19/07/2024 - 20h43 (Atualizado em 19/07/2024 - 20h43 ) ‌



Para os fãs mais exigentes e fervorosos de uma das maiores bandas de todos os tempos, a Ópera Queen leva ao palco do Teatro Rival Petrobras, no dia 2 de agosto, todas as possibilidades de o público ouvir o Queen numa apresentação fidedigna à sonoridade original. O público vai vibrar com a Ópera Queen e um dos maiores intérpretes de Freddie Mercury da atualidade – Cassiano Carvalho –, acompanhado de músicos afiadíssimos.

No roteiro, estão grandes clássicos que atravessam gerações e até hoje despertam a paixão pelo Queen em todo o mundo. A Ópera Queen faz, sem dúvida, o tributo à banda britânica mais performático do Brasil, com excelência de execução musical e performance dos integrantes.

ÓPERA QUEEN – SHOW TRIBUTO

Dia 2 de Agosto - Sexta-feira, às 19h30 -Abertura da casa 18h30

TEATRO RIVAL PETROBRAS - Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos entre R$ 65 e R$ 150

Capacidade: 350 lugares

Classificação: 18 anos

Link para compra

https://bileto.sympla.com.br/ event/94783/d/259712