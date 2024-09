Orion Sun revela o novo single “Sweet” Parte de seu aguardado novo álbum Orion, previsto para 20 de Setembro Cartão de Visita|Do R7 04/09/2024 - 14h02 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h02 ) ‌



Parte de seu aguardado novo álbum Orion, previsto para 20 de Setembro - ENCOMENDE AQUI

“Suas canções têm poder, gravidade emocional e uma vulnerabilidade que é cativante”. - NPR

“Orion Sun está pronta para exatamente o tipo de ascensão meteórica que seu nome sugere.” - HARPER’S BAZAAR

“é como um bálsamo calmante nestes tempos cruéis e implacáveis”. - PAPER

“Suas músicas são pensativas, com tema e estrutura bem pensados. São cenas comoventes que muitas vezes são assombrosas e esperançosas.” - HYPEBEAST

“Sons sedosos e voz de ouro”. - MTV

A cantora, compositora e produtora, Orion Sun, compartilha sua nova música “Sweet”, acompanhada de seu videoclipe, parte de seu tão aguardado novo álbum autointitulado, Orion, que será lançado em 20 de setembro via Mom + Pop. “Sweet” revela a exploração pessoal e surpreendentemente sincera de Orion, desvendando as complexidades da nossa humanidade, nas quais podemos nos encontrar sendo nossos maiores campeões e, ao mesmo tempo, nossos piores inimigos.

A faixa revela um novo e marcante capítulo na vida pessoal e na jornada criativa de Orion, um que está abrigado dentro das paredes dinâmicas de Orion. Sonoramente, a faixa captura a evolução do som etéreo e ilimitado de Orion, apresentando-a como nunca a vimos ou ouvimos antes. O álbum serve como a primeira oferta de Orion após um hiato de dois anos, resultando em um corpo de trabalho que, inegavelmente, estabelecerá a jovem Orion como uma força importante na área musical e uma das artistas essenciais da atualidade.

Orion alcançou, de forma impressionante, feitos extraordinários raramente vistos no reino dos artistas independentes. Ela tem consistentemente mais de 5 milhões de streams mensais no Spotify apenas com um ciclo de álbuns, conseguindo atingir alturas meteóricas durante a pandemia, uma época difícil para muitos artistas.

Além disso, a estrela da jovem artista continuou a crescer, já que ela abriu a Superpowers World Tour de Daniel Caesar em 2023 e recentemente ganhou um crédito de composição impressionante na explosiva faixa “Whatever She Wants” de Bryson Tiller, que sampleou sua música “Intro” de seu EP Getaway. No início deste ano, Orion também participou da faixa “ItsNotREEAALLLLLLLLLL” no novo álbum USB de Fred Again, aclamado pela crítica, ao lado de alguns dos artistas mais queridos da música, como Baby Keem, Lil Yachty, Four Tet, Future, Nia Archives, Romy, Skrillex e outros.

Além disso, Orion anuncia sua nova turnê norte-americana The Rising Sun Tour. A turnê verá a artista trazendo à vida a natureza eletrizante de Orion pela primeira vez. Seus amigos da banda Cruza abrirão todos os shows. Os ingressos já estão disponíveis para compra AQUI.

SOBRE ORION SUN:

Orion se tornou uma das figuras mais esperadas e essenciais com um catálogo de sucesso comercial e de crítica, com mais de 381 milhões de execuções em todo o mundo. Sem medo de ser complexa, sua música está nos gêneros que mais falam à sua geração, com a capacidade de causar emoção. Com uma formação independente para produzir e escrever, seu trabalho lembra os grandes nomes clássicos e contemporâneos que revolucionaram o setor, como Billie Holiday, Stevie Wonder, Bill Withers, John P. Kee Fred Hammond, Lauryn Hill e outros que estão no centro de sua arte.