Os Barões da Pisadinha lançam três novas faixas do projeto "O Maior Piseiro do Mundo" Com destaque para "Amor e Tatuagem", as músicas chegam para animar as festas juninas

Alto contraste

A+

A-

Com destaque para "Amor e Tatuagem", as músicas chegam para animar as festas juninas

Escute: http://SMB.lnk.to/ OMaiorPiseiroDoMundo

Trabalhando o projeto “O Maior Piseiro do Mundo”, gravado em Manaus, para mais de 20 mil pessoas, Os Barões da Pisadinha lançam três novas faixas a tempo de embalar as festas juninas. Com mais de 40 milhões de execuções nas plataformas digitais, o projeto já entregou os sucessos “Ainda Tem Amor”, parceria com Manu, “Colinho de Vaqueiro”, com Pedro Paulo & Alex, "Anjinha" com Don Juan e “Me Liga Me Chama”.

Pensando também na semana do Dia dos Namorados, a romântica “Amor e Tatuagem” foi escolhida para puxar esse lançamento. A faixa traz o ritmo gostoso do forró com letra romântica que fala sobre o amor que é inesquecível, tipo tatuagem. Completam as novidades, as canções: “Esquema dos Esquemas” e “Chamar Eu Bebê”.

Publicidade

Primeira região a abraçar Os Barões da Pisadinha, o Norte do país tem um papel importante na carreira da dupla, que ganhou o Brasil cantando sucessos e elevou a pisadinha a um fenômeno, tornando-se um dos maiores nomes do gênero. Reverenciando a região, Manaus foi o local escolhido para a gravação do novo projeto.

“A gente já tinha planos de gravar um DVD em Manaus, desde o nosso segundo projeto. É um trabalho que vai ficar na nossa história, um DVD marcante, que conta, também, com participações importantes, como os nossos amigos Guilherme & Benuto, MC Don Juan, Pedro Paulo & Alex e a Manu. Foi maravilhoso o quanto a galera de Manaus cantou junto e se identificou”, compartilha Rodrigo Barão.

Publicidade

“Tivemos a presença de mais de 20 mil pessoas e conseguimos arrecadar mais de 20 toneladas de alimentos, junto com a Legião da Boa Vontade, que ajudou às famílias ribeirinhas que estavam passando necessidade com as secas”, completa Felipe Barão.

Registrado no Sambódromo de Manaus, no dia 7 de dezembro de 2023, o DVD “O Maior Piseiro do Mundo” foi dirigido por Caverna e contará com 15 faixas ao todo. As participações ficam por conta de nomes como Guilherme & Benuto, Manu, Mc Don Juan e Pedro Paulo & Alex.