Os Paralamas do Sucesso agitam Ribeirão Preto e encerram novembro com muito rock e energia Para aqueles que são amantes do rock nacional, o Multiplan Hall traz o show "Paralamas Clássicos". Cartão de Visita|Do R7 14/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 14/11/2024 - 17h48 )

Para aqueles que são amantes do rock nacional, o Multiplan Hall traz o show “Paralamas Clássicos”. Recentemente eles se apresentaram, com casa cheia, na inauguração do Multiplan Hall em São Caetano e agora chegam até o Multiplan Hall no RibeirãoShopping atendendo aos pedidos daqueles que são fãs desta banda que já tem quase 40 anos de estrada no ritmo.

Para Romulo Scarassati, CEO da Tacatinta, empresa de gerencia o Multiplan Hall, esta é mais uma oportunidade daqueles que curtem o gênero, aproveitarem para finalizar o ano com grandes sucessos.

“Esse ano a gente trouxe Titãs, Legião Urbana e a galera ficou pedindo mais. Então o show dos Paralamas vem para coroar um ano de muito sucesso também no rock nacional aqui no Multiplan Hall”, conclui Romulo.

“Lanterna dos Afogados” “Cuide Bem do Seu Amor” “Meu Erro” dentre outros sucessos da icônica banda que começou nos anos 80 e faz sucesso até hoje, estarão no palco do Multiplan Hall do RibeirãoShopping, na voz e guitarra de Herbert Vianna, Bi Ribeiro no Baixo e João Barone na bateria.

Os ingressos estão a venda pelo site Ticketmaster.com.br e na bilheteria do Multiplan Hall no RibeirãoShopping.

Data: 23 de novembro de 2024

Local: Multiplan Hall, em Ribeirão Preto

Show time: 21hs

Abertura das portas: 19:00hs

ingressos à venda: Na bilheteria do Multiplan Hall e no site www.ticketmaster.com.br

Evite fraudes e golpes e adquira ingressos apenas nos canais oficiais de venda do Multiplan Hall.