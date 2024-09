Os Quebradeiras lançam primeiro single de novo álbum “Bebê Tu Faz o Movimento” chega com videoclipe gravado na Europa Cartão de Visita|Do R7 06/09/2024 - 18h11 (Atualizado em 06/09/2024 - 18h11 ) ‌



“Bebê Tu Faz o Movimento” chega com videoclipe gravado na Europa

Ainda celebrando o recente sucesso da participação especial na turnê da Anitta na Europa, onde se apresentaram nos shows de Paris, Londres e Milão, e após assinarem contrato com a líder em distribuição digital global, a Believe, Os Quebradeiras anunciam mais uma novidade. O grupo liberou o single inédito “Bebê Tu Faz o Movimento”, que compõe o primeiro álbum da carreira do grupo.

Artistas da gestora Mousik, Gustavinho, LC Quebradeira, RK e Zelé provam neste novo trabalho que seus talentos vão muito além da dança. Com sonoridade urban, que faz um mix entre funk, pop e piseiro, os meninos vão entregar além das dancinhas, que os levaram literalmente para o mundo, vocais e composições exclusivas, além de participações especiais. Assinam a produção, o DJ 2F e Stefan Baby. A direção musical fica a cargo de Umberto Tavares e Jefferson Junior, nomes renomados na indústria fonográfica.

Os videoclipes são um show à parte. Todos foram gravados em solo Europeu, na primeira viagem internacional do grupo, que nasceu e foi criado na periferia de Niterói, Rio de Janeiro. O audiovisual do single “Bebê Tu Faz o Movimento” reúne os melhores momentos d’Os Quebradeiras em pontos turísticos na França, Inglaterra, Itália e Portugal. E claro, vai ter muita coreografia para o público curtir junto. Com cerca de 180 milhões de plays em plataformas de streaming e no YouTube, os amigos tem tudo para alavancar ainda mais suas trajetórias profissionais com a chegada do novo disco.