Pabllo Vittar lança edição em vinil de Batidão Tropical Vol. 1

BT1 chega em vinil rosa de 180g com as 9 faixas originais em edição de luxo com pôster exclusivo

Batidão Tropical Volume 1, um dos álbuns mais marcantes da carreira de Pabllo Vittar, ganha uma edição especial em vinil pela Rocinante Três Selos em parceria com o selo Mataderos. O LP vem em vinil rosa de 180g, embalado em capa gatefold de luxo, com envelope especial e pôster exclusivo. A nova versão traz todas as nove faixas originais, que misturam forró dos anos 2000 com elementos de tecnobrega, hyper pop e PC music.

A edição estará à venda no site oficial da Rocinante Três Selos, www.rocinantetresselos.com no próximo dia 22 de outubro. Lançado originalmente em junho de 2021, o álbum é descrito por Pabllo como um tributo ao forró do Norte e Nordeste dos anos 2000, com covers de grandes sucessos de bandas como Companhia do Calypso, Banda Ravelly e Banda Batidão. Além dos seis covers, o álbum traz três músicas inéditas. A produção ficou por conta da Brabo Music, coletivo que já trabalhou com Pabllo em outros sucessos.

O álbum marca uma volta de Pabllo às suas raízes, refletindo a infância e adolescência vividas entre o Maranhão e o Pará. Entre as faixas mais conhecidas estão "Ânsia", "Zap Zum" e "Bang Bang", homenagens ao grupo Companhia do Calypso, uma das maiores influências da artista. O sucesso do lançamento foi imediato, gerando um aumento nas pesquisas sobre Mylla Karvalho, vocalista da Companhia do Calypso, e levando a drag queen a um crescimento significativo nas plataformas de streaming.

O LP de Batidão Tropical veio depois do lançamento de Noitada, em novembro de 2023, e é mais um marco na trajetória de Batidão Tropical, permitindo aos fãs uma experiência física e colecionável de um dos álbuns mais pessoais de Pabllo Vittar, consolidando ainda mais sua influência no cenário musical brasileiro.

Tracklist - Batidão Tropical Volume 1:

LADO A

Ama Sofre Chora Triste com T A Lua Ânsia

LADO B

Bang Bang Zap Zum Apaixonada Não é Papel de Homem Ultra Som