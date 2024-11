Pabllo Vittar tem participação confirmada em evento da H&M, em Paris, junto a Yseult e Sevdaliza Trio irá performar o sucesso mundial ‘Alibi’ ao vivo Cartão de Visita|Do R7 11/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h49 ) twitter

Trio irá performar o sucesso mundial ‘Alibi’ ao vivo

Nos últimos dois meses, a H&M tem organizado eventos em todo o mundo para celebrar a sua nova atualização de branding. No dia 13 de novembro a marca sueca retorna à capital mundial da moda, Paris, homenageando a coleção H&M Studio Holiday Capsule. Na noite especial, o line-up contará com a presença do fenômeno pop brasileiro Pabllo Vittar, que irá performar o sucesso mundial ‘Alibi’ ao lado da cantora e compositora francesaYseult e da iraniana Sevdaliza. O line-up contará ainda com o rapper OFFSET.



‘Alibi’ levou Pabllo a se tornar a primeira drag queen brasileira a colocar uma música na Billboard Hot 100, além de entrar no top 50 global do Spotify e ser dona do terceiro maior pico de um artista brasileiro na plataforma.

A cantora acaba de lançar a última faixa bloqueada do projeto “Batidão Tropical Vol.2”, a música “Ai Que Calor”, feat com Duda Beat. Lançado em abril deste ano, o Batidão Tropical Vol. 2 é considerado um dos projetos mais importantes da carreira de Pabllo. Com ele, a artista bateu seu próprio recorde no Spotify com mais de 4,7 milhões de reproduções em 24h de lançamento. Cinco músicas entraram no TOP 50 e todas as faixas do projeto entraram na lista das mais ouvidas da plataforma. “São Amores”, um dos singles do álbum, virou hit internacional e viral nas redes sociais. A música entrou no #8 no TOP 10 Songs Of The Summer do TikTok na Espanha. A faixa também entrou no TOP 10 em países como os Estados Unidos, Colômbia, México, Peru e Argentina. Atualmente, o Batidão Tropical Vol. 2 já conta com mais de 100 milhões de streams somente no Spotify.