Pagode do Adame lança faixa bônus com Ferrugem do audiovisual "Acredita" Com uma letra emocionante sobre amor e uma melodia envolvente, a música chega às plataformas digitais no dia 29/11 e promete ser a... Cartão de Visita|Do R7 27/11/2024 - 12h08 (Atualizado em 27/11/2024 - 12h08 )

Com uma letra emocionante sobre amor e uma melodia envolvente, a música chega às plataformas digitais no dia 29/11 e promete ser a nova aposta de sucesso do grupo

No dia 29/11, à 00h, o Pagode do Adame lança sua nova música de trabalho, uma faixa bônus do DVD “Acredita”, em todas as plataformas digitais. Ouça aqui! O clipe estreia ao meio-dia no YouTube e promete conquistar o público com uma combinação única de talento e emoção. A canção conta com a participação do Ferrugem, que também assina a composição ao lado de Brunno Gabryel e Rodrigo Oliveira.

A letra, que fala sobre as nuances do amor, traz uma mistura de romantismo e sensibilidade, características que têm marcado o trabalho do Pagode do Adame e cativado os fãs. Com uma melodia envolvente e moderna, a música promete ser um hit e reafirma o grupo como um dos principais nomes da nova geração do samba e pagode no Brasil.

Além de ser uma faixa bônus, a canção carrega o peso de ser a grande aposta do grupo neste momento. A parceria com Ferrugem, um dos artistas mais influentes do gênero, enriquece ainda mais o projeto, trazendo a sua assinatura inconfundível.

O Pagode do Adame segue surpreendendo com músicas que exploram temas como amor, amizade e superação, sempre com uma sonoridade marcante. O grupo vem se consolidando cada vez mais no cenário nacional e promete novas surpresas em breve.

Não perca o lançamento e acompanhe o grupo nas redes sociais: @pagodedoadameoficial / YouTube.