Pagode do Adame lança single “Antes de trair” A faixa é a primeira do álbum “Acredita” com lançamento previsto para outubro de 2024 e está disponível em todas as plataformas digitais... Cartão de Visita|Do R7 29/07/2024 - 17h53 (Atualizado em 29/07/2024 - 17h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A faixa é a primeira do álbum “Acredita” com lançamento previsto para outubro de 2024 e está disponível em todas as plataformas digitais

Fundado pelo integrante Pablo Adame, o Pagode do Adame foi criado em 2019 na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro e tem como missão trazer alegria aos seus ouvintes. Agora, o grupo se prepara para o lançamento do álbum "Acredita", previsto para outubro de 2024. Para animar seus fãs, eles lançam a faixa "Antes de Trair" nesta sexta-feira (19), que estará disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Ouça "Antes de Trair"

"Antes de Trair" é o primeiro single do álbum "Acredita", que conta com um total de 22 faixas, sendo 12 delas inéditas. Neste trabalho, o Pagode do Adame apresenta um pagode diferenciado, explorando temas como os conflitos de casais que, ao deixar a razão de lado, acabam magoando aqueles que amam. Esta faixa inédita faz parte do projeto "Acredita", um audiovisual gravado este ano que teve a colaboração de artistas como Naldo, Ferrugem, Tiee, entre outros.

Publicidade

“Pra mim, a música “Antes de trair” foi amor à primeira ouvida. Participei do processo de composição com os autores BG e Rodrigo Oliveira. Foi uma das que mais agradaram de cara na audição do DVD. A música passa uma mensagem cotidiana entre os casais durante a vida. E por isso, acreditamos que essa seja uma música atemporal”, comenta Farias, vocalista do grupo.

O álbum “Acredita” tem um audiovisual gravado neste ano e contou com participações como Naldo, Ferrugem, Tiee e dentre outros que estarão nos próximos lançamentos do projeto, que será feito até outubro de 2024.

Publicidade

Sobre o Pagode Adame: O Pagode do Adame surgiu em 2019, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Criado pelo integrante Pablo Adame, o grupo tem o intuito de levar muita alegria para as pessoas. A interação do grupo é surreal! Em 2022 o grupo lançou seu primeiro single em todas as plataformas digitais intitulado “Dá Seu Jeito”. Em 2023, o audiovisual 'Na Praia' aumenta a notoriedade do projeto em nível nacional. A inédita 'Nada Apaga', composição de Miguel BD, Felipe Cavaco e Rômulo Doutor tem sido executada nas principais rádios do segmento no país.