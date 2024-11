“Pagode do Edu - Em Casa”: Mais uma noite inesquecível com show de sucessos e surpresas Com um repertório repleto de hits e momentos inesperados, o evento reuniu 400 pessoas e trouxe grandes nomes do samba e pagode, deixando... Cartão de Visita|Do R7 27/11/2024 - 12h08 (Atualizado em 27/11/2024 - 12h08 ) twitter

Com um repertório repleto de hits e momentos inesperados, o evento reuniu 400 pessoas e trouxe grandes nomes do samba e pagode, deixando o público animado por mais de 5 horas

No último sábado (23), o cantor Edu Ares realizou mais uma edição do evento “Pagode do Edu - Em Casa”, que trouxe uma noite repleta de boa música, emoção e surpresas para o público. O evento, que aconteceu em sua cidade natal, reuniu cerca de 400 pessoas, proporcionando um espetáculo único e intimista.

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a chegada de grandes nomes do mercado do samba e pagode, como Almirzinho, Ceceu Muniz e Mé Maior, que trouxeram ainda mais energia ao evento. No entanto, um imprevisto também fez parte da programação: durante uma das apresentações, a energia caiu e o disjuntor desligou, mas a galera não deixou o clima esfriar. A música seguiu a capela, com o público cantando em coro e vibrando ainda mais.

O cantor destacou também a surpresa que causou no público ao manter o show por mais de 5 horas, com início às 19h e término já no início da madrugada, por volta da meia-noite e meia. “Eu sabia que a galera ia curtir, mas fiquei surpreso com a disposição do público. A reação foi muito boa!”, comentou Edu, que garantiu não faltar energia para tocar as músicas mais queridas de seu repertório.

‌



Falando sobre o repertório, Edu explicou que a seleção de músicas foi uma homenagem à sua trajetória, com sucessos do pagode de sua infância até suas músicas mais recentes. Destaques da noite foram as canções “Coração Partido”, “Chocolate Glacê” e “Alucinado”, que arrancaram os maiores aplausos da plateia.

Em relação à estrutura do evento, Edu contou que houve uma pequena mudança na edição: “Dessa vez, decidimos não abrir o teto, já que o evento começou mais tarde e a noite estava fria. O que torna o evento ainda mais especial é o fato de ser em casa, no meu bairro, com músicos e amigos que cresci vendo tocar”. O cantor também compartilhou que o objetivo é fazer um pagode mensal em sua cidade natal, trazendo sempre novidades e participações especiais.

‌



Para 2025, Edu Ares promete mais surpresas com a continuidade do projeto “Pagode do Edu - Em Casa” e revelou que a próxima edição será em fevereiro, com novas parcerias e estrutura diferenciada. “Em janeiro vamos dar um tempinho, já que é um mês de começo de ano, mas logo em fevereiro, antes do carnaval, voltamos com força total”, comentou o artista.

Sobre Edu Ares:

Com 41 anos de idade, Edu Ares já acumula dois álbuns e uma carreira solo em crescente ascensão. Em 2022, o músico lançou seu primeiro audiovisual com canções autorais inéditas, disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube. Em 2024, Edu deu início ao projeto “Pagode do Edu”, um show de mais de 5 horas, que mistura sucessos e músicas autorais, com participações especiais. Em 2025, Edu promete mais novidades para seu público.