Palhaça Kika faz apresentação gratuita do solo Desconcerto em Suzano (SP) no dia 18 de agosto Além de assistir ao espetáculo dirigido por Daniela Biancardi, o público pode participar de uma oficina gratuita de palhaçaria



A atriz Alexa Kiany, que dá vida à Palhaça Kika, mescla arte circense, comédia física e sonora, manipulação de bonecos e interatividade com o público no solo Desconcerto, que circula por diversas cidades do interior e litoral paulista no segundo semestre de 2024. O espetáculo, dirigido por Daniela Biancardi, tem única apresentação em Suzano no dia 18 de agosto, às 17h, no Teatro Municipal Armando de Ré.

Por lá, o público também pode participar da “Oficina de Palhaçaria: Conhecendo o Nariz Vermelho”, ministrada por Jussara Freitas no mesmo espaço, no dia 18 de agosto, das 10h às 13h, com tradução em Libras.

A circulação e a oficina são realizadas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Lei Paulo Gustavo de 2023 – Difusão Cultural.

Estreado em 2018, o solo Desconcerto gira em torno da emocionante jornada de Kika, que finalmente tem a oportunidade de apresentar seu grandioso espetáculo musical. No entanto, uma série de imprevistos cômicos interferem no seu roteiro cuidadosamente planejado.

A palhaça conta com a colaboração de sua fiel escudeira, Aliszt, uma peculiar gata branca e pede ajuda do público, para criar um "concerto às avessas". Por meio da manipulação da gata e outros elementos cênicos, objetos ganham vida e importância tanto para a cena quanto aos envolvidos, promovendo a comunhão, através de situações interativas.

Graças a essa participação da plateia, cada apresentação do solo é única por meio da efemeridade e dos possíveis riscos do momento presente. A confiança, a esperança e as relações interpessoais são colocadas dentro dessa experiência entre a palhaça e o público.

O espetáculo aborda temas profundos como perda, esperança e coragem. Tudo isso enquanto Kika persiste na busca de seu tão acalentado sonho.

Sobre Alexa Kiany (Palhaça Kika)

Alexa Kiany ingressou no curso de Artes Cênicas da EAC Wilson Geraldo (Secult Santos) em 2009, com formação em 2013. Em 2015, concluiu também o curso regular em Humor na SP Escola de Teatro, coordenado por Raul Barreto e Hugo Possolo. Formou-se em Produção Cultural pelo Senac Lapa Scipião em 2018.

Profissionalmente, passou por companhias de teatro com Pia Fraus (2015-2016) e Cia. do Voo (2018). Produz espetáculos de teatro e circo desde 2017, como Entre Vassouras e Sinetas; Eu, Migo e meu Umbigo; e Não Ela – Experimento Vênus Pudica. Trabalha com outros segmentos, como performance e exposição em trabalhos como MESCLA: movimento dos corpos, contemplado pelo ProAC 05/2023.

Atualmente, é atriz e manipuladora de bonecos na Cia Arueiras do Brasil. Desenvolve trabalhos autorais em ALX Produções Artísticas, como o solo Desconcerto, e produz outras apresentações e atividades culturais.

Ficha Técnica

Elenco: Alexa Kiany (Palhaça Kika)

Direção: Daniela Biancardi

Boneco: Rubinho Louzada

Cenografia: Katiana Aleixo

Iluminação: Luciana

Luz do Cenário: Matheus Lípari

Operadores de Luz: Felipe Tchaça e Paulo Maeda

Produção Técnica: Fabio Brito

Operadores de Som: Fabio Brito e Erick Tamasiro

Produção Artística: Letícia Tavares Homem

Produção Local: Alexa Kiany e Letícia Tavares Homem

Coordenação de Produção: Alexa Kiany

Produção: ALX Produções Artísticas

Sinopse

O tão esperado sonho de Kika está prestes a se tornar realidade: sua performance musical! Ela conta com a participação especial de sua gata Aliszt, e também do público, para que o show inédito aconteça.

Serviço

Desconcerto em Suzano (SP)

Quando: 18 de agosto, às 17h

Teatro Municipal Armando de Ré - Rua Gen. Francisco Glicério, 1.354 - Centro, Suzano – SP

Ingressos: Grátis, distribuídos 1h antes da apresentação

Classificação: livre

Duração: 50 minutos

Acessibilidade: Libras

"Oficina de Palhaçaria: Conhecendo o Nariz Vermelho" (LIBRAS)

Ministrante: Jussara Freitas

Quando: 18 de agosto, das 10h às 13h

Teatro Municipal Armando de Ré - Rua Gen. Francisco Glicério, 1.354 - Centro, Suzano – SP