Parceria de Marcos & Belutti e Nadson O Ferinha alcança números extraordinários e estreia nas rádios "Como Um Beijo" ultrapassa 50 milhões de plays nas plataformas de áudio e vídeo Cartão de Visita|Do R7 23/07/2024 - 00h43 (Atualizado em 23/07/2024 - 00h43 )



“Como Um Beijo” ultrapassa 50 milhões de plays nas plataformas de áudio e vídeo

O projeto, que celebra os 15 anos de história de Marcos & Belutti, já era um sucesso antes mesmo desse feat ao lado do grande nome do piseiro Nadson O Ferinha. Mas a canção, intitulada “Como Um Beijo”, ficou disponível faz menos de dois meses e já ultrapassa 50 milhões de plays nas plataformas de áudio e vídeo, chegou no TOP 18 entre as mais tocadas do Spotify, TOP 50 no Youtube, além de ter mais de 50 mil criações no Instagram e mais de 60 mil no TikTok. Para engrandecer ainda mais todo esse feito, nesta segunda (22), a música lança nas rádios de todo Brasil.

O videoclipe, que tem versos inéditos de Áureo Adien e traz toda a mistura de um bom sertanejo com a pegada do piseiro, pode ser conferido no canal oficial da dupla.

“Estamos felizes demais com o resultado desse projeto. 15 anos de carreira não é para qualquer um, e soltar as músicas e ver a galera cantando por aí, é muito bom. Sem contar com as inéditas, que misturam vários ritmos, mas deu muito certo, todos estão elogiando bastante”, diz Marcos.

“Só agradecer mais uma vez a toda galera que nos acompanha. Muito bom ver o resultado desse DVD de 15 anos, foi tudo pensado detalhadamente para sair perfeito. Ver que a galera também gostou da nossa mistura com o piseiro é legal demais”, completa Belutti.

“Fiquei muito feliz em fazer parte desse DVD em comemoração dos 15 anos de história de uma das maiores duplas do nosso país. Foi realmente uma honra, e misturar a minha música com a deles deu muito certo, encaixou certinho e o resultado desse trabalho estamos vendo aí”, declara Nadson.

As gravações de “Marcos & Belutti - 15 Anos” aconteceram em novembro de 2023 no Vila JK, famosa casa de shows localizada em São Paulo, em um evento intimista apenas para família, amigos e alguns fãs da dupla. Com 18 faixas, o duo interpretou muitos hits que marcaram sua trajetória, além de canções inéditas e participações de peso que se destacam no mercado fonográfico: Simone Mendes, soltou sua voz potente na faixa “Abandonado”, Matheus Fernandes animou o público com o hit “Casal de Solteiro”, Kamisa 10 trouxe o melhor da junção do pagode com o sertanejo em “Solteiro Amador”, e Nadson O Ferinha, entregou o lado do arrocha no feat “Como Um Beijo”.

Para a superprodução, os sertanejos contaram com um time consagrado, incluindo Ivan Moura da GCA STUDIO, que assinou a direção de todo projeto e Gabriel Pascoal, responsável pela produção musical.

Como Um Beijo - Marcos & Belutti feat Nadson O Ferinha

Lançamento: 23 de maio de 2024

Compositor: Áureo Adrien

Letra:

A noite em que te conheci

Era só você e eu

Tinha tanto pra dizer.

Não, não vá embora meu amor

Temos muito pra viver

Então ouça bem

Irei aonde você for

Eu quero tanto sentir

Todo seu intenso calor

Fazer o mundo me ouvir

Um momento.

Que todo o amor que eu vivi,

Transformei em uma canção

Pra você sentir,

Como um beijo.

Ah os momentos de amor se foram, eu sei.

Como pode acontecer

Sinto muito te perdi

Mas agora eu mudei

Acredite em mim

Olho tudo ao meu redor

E posso dizer,

Meu corpo chora por você

Eu quero tanto sentir

Todo seu intenso calor

Fazer o mundo me ouvir

Um momento.

Que todo o amor que eu vivi,

Transformei em uma canção

Pra você sentir,

Como um beijo.

Mas o tempo se passou

Esperei por um sinal

Que não me encontrou.

Agora deixo essa canção

Pra que possa me ouvir

E assim voltar pra mim…

Eu quero tanto sentir

Todo seu intenso calor

Fazer o mundo me ouvir