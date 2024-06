“Partiu”, novo single do Planta e Raiz, é a pedida perfeita para esse dia dos namorados Gravada ao vivo em Fernando de Noronha, música antecipa o lançamento de um show ao vivo com hits e outras nove músicas inéditas

Imagina você agora, no sofá, agarradinho(a) com o seu amor, assistindo um belíssimo pôr do sol ao som da banda Planta e Raiz em Fernando de Noronha? Mesmo sem sair de casa, a banda vai te levar para viajar no novo som deles, cheio de boas vibrações para embalar o romance nesse dia dos namorados. ‘Partiu’, o novo single da banda, é um convite para uma aventura a dois que desembocará, até o final do ano, com o lançamento de um show na íntegra.

As 21 ilhas que formam o arquipélago vulcânico de Fernando de Noronha emolduram uma das mais belas paisagens naturais do Brasil. E foi lá, entre a vasta biodiversidade e as preservadas edificações do período colonial, que a banda Planta e Raiz escolheu o cenário para seu mais novo álbum.

Gravado em 3 de novembro do ano passado, o 'Planta e Raiz ao vivo em Noronha' ainda está em fase de finalização – quando for lançado, vai ser sair tanto em streaming quanto em plataformas de vídeo, com as imagens do show histórico dentro do Forte Nossa Senhora dos Remédios.

Para o delírio dos inúmeros fãs espalhados pelo Brasil, parte da ansiedade já vai ser contida com o novo single que acaba de ser lançado. A música ‘Partiu’ resume bem o espírito do novo trabalho: leveza nas relações pessoais, good vibes, fé na evolução humana e contato intenso com a natureza.

"É uma música muito bonita, porque fala dos temas que nós gostamos e também de um certo desprendimento para encarar a vida. ‘Partiu’ é uma inspiração para viver intensamente sem ter medo das amarras e dos julgamentos. É viver com o amor pelas coisas boas que virão", declara Zeider Pires, vocalista da banda.

Zeider assina a composição do novo single ao lado dos seus parceiros Nairo e Cezzar, do coletivo musical Canetaria.Art. A qualidade da execução fica por conta da habilidosa banda, formada com Franja e Fernandinho na guitarra, Samambaia no baixo e Juliano na bateria.

Além de sintetizar a força criativa do novo álbum, 'Partiu' presta homenagem direta ao arquipélago pernambucano, no verso "andando pelas praias de Noronha". Ao mesmo tempo, também convida a desbravar novos caminhos, quando diz: "Já tô com a mochila nas costas. Me leva sem destino por aí. O mundo inteiro é nossa casa. Qualquer lugar é nossa cama. Partiu".

Formada em 1998, Planta e Raiz é uma das mais longevas bandas de reggae em atividade no Brasil. Aclamado por seus shows ao vivo, o conjunto já tocou em todas as capitais do país e também na Europa, Japão e Austrália. Nos dias 20 e 21 de junho, eles se apresentam no Sesc Pompeia, em São Paulo, já com o novo single incluído no repertório.

No entanto, mesmo com a extensa bagagem, a aventura em Noronha é, sem dúvida, o maior desafio vivido até aqui. Foram seis meses de preparação para o show, que utilizou apenas fornecedores locais e uma série de participações especiais, como o MC Hariel e a banda percussiva Maracatu Noronha. Laura, de 19 anos, e Ziedro, de 14, filhos de Zeider Pires, também cantam no 'Planta e Raiz ao vivo em Noronha'. Ao todo, são 20 faixas do novo álbum, divididos entre 10 sucessos e outras 10 inéditas.

"Foi um projeto desafiador, porque tivemos que cuidar de toda a produção e transporte até Noronha. Levamos 500 pessoas para ver o show, além de equipamentos e materiais. Lá, ainda tivemos uma super preocupação de captar toda a emoção do que vivemos naquelas 7 horas mágicas", diz Jana Pires, esposa de Zeider, e empresária da banda.

Como forma de retribuir a hospitalidade durante os dias na ilha, os integrantes doaram 34 instrumentos de percussão e corda para estudantes da Escola Arquipélago, da rede estadual de ensino. Além disso, os músicos da Planta e Raiz deram uma aula de iniciação para os jovens aprenderem as primeiras noções musicais.

"Queríamos deixar um legado aqui na nossa passagem e também demonstrar nossa gratidão por tudo que recebemos aqui em Noronha. A escolha pelos jovens é uma sinalização da nossa aposta no futuro e na educação", pontua Jana.

O lançamento de 'Partiu', ao mesmo tempo que sacia a inquietação dos fãs, aumenta a expectativa pelos próximos singles. "Como foi um projeto trabalhoso, nós estamos cuidando para que tudo seja lançado com muito esmero. As próximas músicas chegam dessa mesma forma, mostrando muito da identidade do novo álbum e propondo os lemas da banda, que são o amor, fé e esperança no melhor caminho", sintetiza Zeider.

Assista: