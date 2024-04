Páscoa além dos chocolates e bacalhau: Tirolesa Voo da Serra dá 50% de desconto para famílias e amig

Alto contraste

A+

A-

No Caminhos do Mar, parque a apenas 40 minutos de São Paulo, a Páscoa será ao ar livre, e até o coelhinho escolheria chegar voando de tirolesa

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

O Caminhos do Mar, unidade de conservação que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar, que tem seu uso público administrado pela Parquetur, por meio do processo de concessão do Governo do Estado de São Paulo, já abriu as vendas com descontos de 50% para sua entrada e também para a Tirolesa Voo da Serra. Entre 29 e 31 de março, o ingresso estará R$ 74,50 para o voo exclusivo e R$ 44,50 por pessoa para o voo duplo. E quem não abre mão da tradição poderá fazer uma parada no Café 1922 para um bolinho de bacalhau com café.

A tirolesa Voo da Serra, que percorre São Bernardo do Campo até Cubatão em 60 segundos, já recebeu mais de 20 mil pessoas em seus cabos de 500m de extensão desde a sua inauguração, em junho de 2023. A decolagem é da Casa de Visitas, construção de 1926, e depois de sobrevoar o Pouso Paranapiacaba – um dos 9 monumentos históricos que celebram a Independência do Brasil- e a Estrada Velha de Santos, a aterrissagem é nas Ruínas, monumento que ainda está em processo de restauração – e que nunca perdeu seu charme.

A atração é liberada para todas as idades. Crianças a partir de 5 anos podem se aventurar em voo duplo – quando for acompanhada por um responsável. A partir dos 8 anos de idade, ou de 35 kg, qualquer um pode voar sozinho. É preciso ficar atento às regras de segurança antes mesmo de sair de casa. Todas as informações são encontradas no site www.voodaserra.com.br.

Além da tirolesa, os ingressos do Caminhos do mar para realizar o Roteiro Histórico (8 km), trilha asfaltada da Estrada Velha de Santos e do Roteiro Ecoturístico (3,5 km), trilha pavimentada em pedras da Calçada do Lorena, também terão 50% de desconto no período. Os mais aventureiros podem ainda agendar antecipadamente a visita para realizar o Roteiro Aventura (4.5 km) pela trilha da Cachoeira da Torre. E para completar, a Base Náutica, com atividades de remo e canoagem, e o passeio de bike com a EV Bike Tour – para ambos é necessário checar o valor do aluguel dos equipamentos no site www.evbiketour.com.br.

Conheça abaixo valores e condições da promoção de Páscoa na Tirolesa Voo da Serra:

Valor Ingressos dias 29, 30 e 31 de março: R$ 74,50 voo exclusivo e R$ 44,50 por pessoa no voo duplo, – compras exclusivamente via site. O ingresso para a Tirolesa Voo da Serra dá direito de acesso ao parque e a realização do Roteiro Histórico e Roteiro Ecoturístico no mesmo dia do voo. Não estão incluídos estacionamento ou transporte interno.

* Campanha válida para compra de ingressos nas categorias voo exclusivo e voo duplo para os voos realizados nos dias 29, 30 e 31/março de 2024 e compra exclusiva através dos sites www.voodaserra.com.br ou www.caminhosdomar.com.br. Promoção não cumulativa com outras promoções. A utilização do ingresso é válida apenas para o dia selecionado para visita no ato da compra, sem direito a reembolso e conforme limite de 200 unidades por dia. Eventos climáticos como chuva e neblina não garantem direito ao reembolso.

Horário: 8h às 16h20 – funcionamento da tirolesa

Horário: 8h às 17h – funcionamento do parque

Portaria de entrada por São Bernardo do Campo:

SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 42 - Alto da Serra - São Bernardo do Campo/ SP

Portaria de entrada por Cubatão:

SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 50 - Cruzeiro Quinhentista - Cubatão/SP

Sobre o Caminhos do Mar

Considerado um importante corredor ecológico, que liga as porções norte e sul desses remanescentes de Mata Atlântica, o Caminhos do Mar é uma c e tem como princípio promover a conservação ambiental, por meio de educação ambiental para a conscientização da população sobre a importância da natureza. Indicado para todas as idades em razão do fácil acesso através da estrada, o passeio inicia-se em uma trilha com 8 km de extensão com nível de dificuldade fácil, que atravessa a Estrada Velha de Santos (fechada para tráfego desde 1985), e que conta com oito monumentos construídos em comemoração aos 100 anos da Independência, em 1922. Uma das atrações é a Calçada do Lorena, trilha de pedras com 3,5 km de extensão por onde D. Pedro I passou para proclamar a Independência, em 1822. É o primeiro caminho pavimentado com rochas ligando o planalto ao litoral, cujo objetivo era o tráfego de mercadorias (algodão, tabaco, anil, açúcar e café) no período colonial, e que hoje está aberto para passeio e visitação. O visitante ainda pode visitar uma terceira trilha, a Cachoeira da Torre, esta agendada antecipadamente.

Sobre a Parquetur

A Parquetur é uma empresa brasileira, administradora de uso público de parques naturais, que presta serviços de apoio aos visitantes dos parques, com foco na conservação e proteção da natureza com grande atuação na educação ambiental.

Além da concessão do Caminhos do Mar em SP, que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar, atua na administração do uso público do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, do Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro e do Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais.