Páscoa: Ilha de Toque Toque Eco Boutique Hotel oferece pacote exclusivo para casais

Selecionado pelo Guia Michelin, o Ilha de Toque Toque Eco Boutique Hotel, localizado no coração da Mata Atlântica, no litoral norte de São Paulo, oferece suítes com spas privativos

O Ilha de Toque Toque Eco Boutique Hotel é um refúgio encantador situado no coração Mata Atlântica em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O empreendimento, que é exclusivo para casais, oferece pacotes especiais para quem busca uma experiência romântica durante o feriado de Páscoa.

O hotel tem um conceito eco friendly e já conquistou o título de primeiro "hotel lixo zero do Brasil", incluindo uma experiência única de estar localizado em meio à Mata Atlântica e com uma vista incrível do mar.

Com um cenário panorâmico da Baía de Toque Toque e acomodações que harmonizam o melhor do estilo rústico-chique com práticas sustentáveis, o Ilha de Toque Toque oferece 14 suítes românticas, cada uma com seu próprio charme e comodidades personalizadas.

Todas as suítes possuem spas privativos, ofurô, piscina ou sauna, para proporcionar ainda mais exclusividade e privacidade aos casais. O empreendimento já entrou na lista dos 25 hotéis mais românticos do Brasil pelo TripAdvisor Travellers Choice, além de ter recebido o World Luxury Award 2017 na categoria Melhor Hotel Romântico Brasil.

Durante o feriado prolongado de Páscoa, do dia 28 ao dia 31 de março, os casais podem escolher entre quatro modelos de suíte, cada uma com sua própria personalidade e estilo distintos:

+ Suíte Exclusive: Oferece o máximo de luxo e conforto, além de ter um ofurô exclusivo na varanda e vistas panorâmicas para a Baía de Toque Toque. Pacotes a partir de R$ 8.104,00 para 3 noites.

+ Suíte VIP: Charmosas suítes decoradas no estilo rústico chique, com ofurô privativo na varanda e vistas deslumbrantes para o mar. Pacotes a partir de R$ 6.742,00 para 3 noites.

+ Suíte Master: Localizada em unidades que preservam o charme das casas antigas da propriedade, esta suíte possui sauna, piscina climatizada privativa e vista para o jardim. Pacotes a partir de R$ 6.076,00 para 3 noites.

+ Suíte Privé: Uma experiência única em uma das três unidades construídas com a reutilização de materiais das casas antigas do terreno, cada qual oferecendo charme e elegância. Pacotes a partir de R$ 5.532,00 para 3 noites.

Além das acomodações, os hóspedes do Ilha de Toque Toque desfrutam de uma série de serviços e atividades exclusivas, incluindo acesso ao SPA L'Occitane au Brésil, restaurante com vista para o mar e culinária local de qualidade. Há ainda um serviço de praia moderno e confortável, piscina aquecida com jacuzzi e área de sauna úmida.

Para mais informações e reservas Home ou entre em contato pelo telefone (12) 3864-9112.