Passaporte para o Amor Comédia romântica escrita pelo autor Dan Rosseto, inédita nos palcos, estreia em janeiro na cidade de São Paulo para uma curtíssima... Cartão de Visita|Do R7 28/01/2025 - 01h26 (Atualizado em 28/01/2025 - 01h26 )

Comédia romântica escrita pelo autor Dan Rosseto, inédita nos palcos, estreia em janeiro na cidade de São Paulo para uma curtíssima temporada

Estreia no dia 31 de janeiro, na Sala Multiuso do Teatro Arthur Azevedo o espetáculo “Passaporte para o Amor”, protagonizado pela atriz Marjorie Gerardi e pelo ator Stephano Matolla, com texto de Dan Rosseto, que também assina a direção junto com Viviane Figueiredo. Essa é a primeira comédia romântica de Rosseto.

“Passaporte para o Amor” é uma comédia romântica repleta de humor e amor que conta a história de Ângelo e Marina. Eles se conhecem por um acaso do destino no saguão de um aeroporto. Ela é aeromoça e ele um passageiro; que perderam o horário de voo e terão que passar a noite juntos até que a cia aérea os recoloquem num outro avião. A mulher tem rompantes de humor e desconfia da presença do homem, tentando mantê-lo distante para sua própria segurança. Mas ele não dá trégua e faz questão de ficar por perto tentando criar laços de amizade. Durante a madrugada eles se tornam cúmplices e trocam confidências pessoais e amorosas, até que se dão conta que ambos têm mais afinidades do que imaginavam ao se conhecerem horas antes.

A peça aborda assuntos relacionados ao amor, a reconquista e o luto. O amor está presente nas trocas diárias entre familiares, amigos e casais. A importância da afetividade para que se tenha um bom convívio social. A reconquista diária do afeto aparece de forma divertida e lúdica, com as pequenas coisas do dia a dia, dando valor nas pequenas vitórias, como um sorriso. O luto é mostrado na maneira como Ângelo e Marina lidam com a perda de formas opostas apresentando as diferentes catarses que as pessoas têm. Todo mundo já perdeu algo ou alguém que provocou uma dor em sua alma.

O espetáculo faz uma reflexão sobre a afetividade, apresentando momentos divertidos e românticos, mesclando humor e poesia com um toque de drama, criando no público vínculos com as suas próprias vidas.

O autor e diretor Dan Rosseto, nos últimos anos além da escrita em espetáculos de drama, tem se dedicado também às comédias e a importância de as pessoas darem risada. “O riso melhora a resposta imunológica do organismo, estreita as relações sociais, atenua dores, diminui o stress, estimula o cérebro e aumenta a qualidade de nossa vida. O riso é inerente ao homem, assim como a arte. Através do riso, assuntos que poderiam ser difíceis de serem discutidos, são colocados num patamar de fácil compreensão. A realidade deve ser oferecida ao público em doses homeopáticas, alternando o humor, a poesia e a crítica. A partir desta premissa é que contaremos um encontro entre duas almas gêmeas no saguão de um aeroporto” conta Rosseto.

Ficha Técnica:

Texto: Dan Rosseto

Direção: Dan Rosseto e Viviane Figueiredo

Direção de produção: Fabio Camara

Elenco: Marjorie Gerardi e Stephano Matolla

Participação em áudio: Regiane Alves

Assistente de produção: Mayara Mariotto

Figurino e cenário: Dan Rosseto, Fabio Camara e Viviane Figueiredo

Costureira: Sueli da Silva

Cenotécnico: Matheus Fiorentino Nanci

Iluminador e operador de luz: Vini Hideki

Operador de som: Jorge Leal

Arte Gráfica: Erik Almeida

Fotos estúdio: Hudson Senna

Fotos ensaio: Larissa Camargo

Redes sociais: Stephano Matolla

Assessoria de imprensa: Fabio Camara

Produtora associada: Girassol em Cena Produções e NYN Realizações

Realização: Applauzo e Lugibi Produções

SERVIÇO:

LOCAL: Teatro Arthur Azevedo – Sala Multiuso, (Av. Paes de Barros 955 – Alto da Mooca). 60 lugares.

DATA: 31/01 até 23/02 (Sexta e Sábado 20h e Domingo 18h).

INFORMAÇÕES: 11 2604 5558

VENDAS PELA INTERNET: https://www.sympla. com.br/eventos?s=passaporte% 20para%20o%20amor

INGRESSOS: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia).

DURAÇÃO: 60 min

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos