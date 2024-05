Patricia Verri lança dupla carreira solo com o single "Eu nunca fui tão feliz assim" Patricia Verri, uma figura muito envolvida no mundo da música, está dando um passo corajoso em direção a uma carreira solo como cantora...

(DAVID MARTINS)

Patricia Verri, uma figura muito envolvida no mundo da música, está dando um passo corajoso em direção a uma carreira solo como cantora, enquanto simultaneamente embarca em uma jornada como mãe solteira, começando uma nova fase em sua vida pessoal e profissional. Com seu single de estreia, "Eu nunca fui tão feliz assim", Patricia mergulha profundamente em sua experiência de maternidade, apresentando uma nova faceta de sua arte.

Nascida e criada em meio à música, Patricia Verri sempre cultivou uma conexão profunda com a expressão musical. No entanto, é com "Eu nunca fui tão feliz assim" que ela marca sua estreia oficial como cantora solo. Inspirada por sua jornada pessoal, Patricia escolheu compartilhar sua história como mãe recém-solteira neste primeiro lançamento, explorando os altos e baixos da maternidade em uma emocionante composição pop.

"Eu nunca fui tão feliz assim" é uma ode sincera à transformação que a maternidade trouxe para a vida de Patricia Verri. Escrita três anos atrás, quando ela deu à luz sua filha Manu, a música é uma celebração do amor incondicional e da força que acompanha a jornada da maternidade. Enquanto Manu crescia, os arranjos leves e cativantes iam sendo aos poucos criados, destacados pelo som reconfortante do ukulele com uma melodia que ressoa com todas as mães que já se viram diante do desafio e da recompensa da criação de uma criança.

Além de sua incursão na música, Patricia Verri está começando sua carreira solo como mãe solteira, depois de um recente divórcio que a trouxe de volta ao Brasil, enquanto seu ex-marido permanece na Europa. Enfrentando a necessidade de reinventar-se, Patricia se agarra ao amor inabalável por sua filha como força motriz para essa nova jornada.

O single "Eu nunca fui tão feliz assim" foi lançado no domingo passado, dia 05 de maio, em comemoração ao Dia das Mães, e já está disponível nas principais plataformas de streaming.

Link para música: https://open.spotify.com/ track/0llQQHG16elqDWehNeN6Ak? si=2212801ccdf44c91

Redes sociais / Perfil Spotify: Link

Redes sociais / Instagram: Link

Fotos e Capa do album: https://drive.google.com/ drive/folders/ 1vcaIAM4GbBYIYOviWgfOSsXTBij8V -5Z?usp=sharing