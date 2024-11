Patrick Watson retorna com o single “Silencio”, em colaboração com November Ultra Patrick Watson — o cantor, compositor, pianista e compositor de trilhas sonoras radicado em Montreal, Canadá — lançou um novo single... Cartão de Visita|Do R7 16/10/2024 - 18h28 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h28 ) twitter

Patrick Watson — o cantor, compositor, pianista e compositor de trilhas sonoras radicado em Montreal, Canadá — lançou um novo single chamado “Silencio”, com a participação da cantora e compositora francesa em ascensão, November Ultra. A canção foi inspirada por uma experiência vivida por Watson na qual ele não pôde falar ou cantar por quase três meses. "Silencio" explora algumas das impressões que ele teve durante esse período, aprender a ser um ouvinte melhor e o poder do silêncio.

A canção foi lançada hoje e fará parte de um álbum maior que Watson está finalizando, inspirado por sua voz ausente, com mais detalhes a serem anunciados em breve.

“Eu acho que você gosta mais de mim desde que perdi minha voz”, canta Watson, sobre uma orquestração misteriosa e etérea de guitarras arpejadas, baterias suaves, piano e sintetizadores borbulhantes. Ele escreveu a música com o colaborador de longa data, co-autor e companheiro de banda, Mishka Stein, e November Ultra. Watson e November Ultra se conheceram pela primeira vez durante a gravação de um programa de rádio na France Inter, em Paris, onde foram agendados no mesmo dia (eles voltarão ao mesmo programa de rádio — Côté Club — juntos para o lançamento de “Silencio”). A canção foi gravada no estúdio de um pintor em Paris (Studio Alterio, do artista Ruben Alterio), com vista para Montmartre. “Com uma janela enorme e um charme parisiense antigo”, ele diz. O loft exigia um violão clássico, então Stein correu até uma loja de música próxima e, em um dos vários exemplos de coincidências em torno dessa gravação, encontrou um belo instrumento para destacar na gravação.

‌



"Silencio" é cantada tanto em espanhol quanto em inglês, com November Ultra começando a música com seus vocais delicados de outro mundo. Watson descreve o processo de criação como "mágico". “Seu maravilhoso senso de humor e seu tom suave e carinhoso foram muito inspiradores. A música meio que se escreveu sozinha, como se fosse uma conversa que estivéssemos tendo durante toda a vida. Foi adorável", ele diz.

Watson comenta: “As letras são compostas de duas histórias diferentes. Nova estava passando por um momento complicado, e eu também. Quanto à parte dela, bem, ela contará tudo a você.

‌



Minha parte da história foi sobre como eu não consegui falar por dois meses e meio ou três meses. Como eu falo muito em geral, isso foi meio bom para mim. A música é construída a partir de várias impressões que tive durante esse período.

Percebi que muitas das coisas que queria dizer às pessoas, mas não podia, provavelmente não eram tão interessantes para elas de qualquer maneira. Isso me fez pensar, talvez eu estivesse falando comigo mesmo, e não com outras pessoas, a maior parte do tempo.

‌



Notei que minhas interações com as pessoas eram muito diferentes quando eu deixava espaço para elas preencherem o vazio deixado pelo meu silêncio. Percebi que você é muito mais vulnerável quando é quem está falando, em vez de apenas ouvindo.

Eu recuperei minha voz 100%. Acho que falo 7% menos, o que ainda é uma vitória.”

November Ultra acrescenta: “Quando conheci Patrick, conversamos sobre nossas vozes, nossos medos de perdê-las... o que faríamos se isso acontecesse?

O que aprenderíamos nesse silêncio forçado?

Isso aconteceu com Patrick, e depois aconteceu comigo quando meu corpo entrou em colapso após minha primeira turnê — eu mal conseguia respirar e tive que reaprender.

Percebi que o silêncio me deixou humilde e também me fez ouvir com mais atenção, ao meu redor, aos outros... O que respondemos quando alguém nos pergunta como está indo a vida? Quantas vezes devemos perguntar até que a outra pessoa se sinta confortável para nos presentear com honestidade?

Isso é o que essa canção 'Silencio' representou para mim, a honestidade através do silêncio.”

Watson lançou seu álbum completo mais recente em 2022, Better in the Shade, inspirado por referências literárias, lançado após o seu single de uma década, "Je te laisserai des mots", que se tornou viral nas redes sociais (a canção alcançou platina em vários territórios e ultrapassou 1 bilhão de streams). Os colaboradores recentes de Watson incluem Charlotte Cardin, Georgio e Hania Rani. No início deste ano, ele lançou “Perfect Day (Piano Komorebi Version)”, que gravou para o filme indicado ao Oscar de Wim Wenders, Perfect Days.

Sobre:

Patrick Watson compõe, interpreta e grava seus álbuns com seu companheiro de banda de longa data e colaborador Mishka Stein. Vencedores do Polaris Music Prize do Canadá, além de várias indicações ao JUNO e ao Polaris, e discos de ouro e platina no Canadá, Watson e sua banda já fizeram turnês em todos os continentes, ocasionalmente tocando com orquestras completas para dar vida à sua música. Suas turnês mais recentes levaram a banda a tocar em alguns dos maiores locais até agora, incluindo o Barbican (Londres), L’Olympia (Paris), Coliseu (Lisboa), El Plaza Condesa (Cidade do México), entre outros. Criado e ainda residente em Montreal, Watson compôs várias trilhas sonoras para cinema e televisão, incluindo um trailer de The Walking Dead.

Patrick Watson Online

