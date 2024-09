Paula Fernandes revela fase mais sensual e diz se produziria conteúdo adulto "Estou me sentindo mais livre, mais bem resolvida", disse a cantora Cartão de Visita|Do R7 09/09/2024 - 16h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 16h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

"Estou me sentindo mais livre, mais bem resolvida", disse a cantora

A cantora sertaneja Paula Fernandes tem chamado atenção nas redes sociais por começar a postar ensaios sensuais. Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, ela explicou a nova fase da carreira que está vivendo.

“Estão falando que eu estou mais sensual nas redes sociais. Na verdade, não tem uma intenção. É pra me agradar mesmo. Estou me sentindo mais livre, mais bem resolvida, com as minhas fases, com as minhas dificuldades. É uma fase de amor próprio”, revelou Paula Fernandes.

A cantora também foi questionada se produziria conteúdo adulto para plataformas como OnlyFans e Privacy, mas negou a possibilidade.

‌



“Não tenho [vontade]. Realmente, não é o meu perfil. Todas as fotos que eu tenho postado de um ensaio fotográfico que eu fiz, a intenção não foi causar, nada disso”.