Paula Mattos estreia novo show e grava inéditas no Villa Country Cantora chega em São Paulo no dia 18 de outubro e promete experiência única para público que acompanhará a apresentação Cartão de Visita|Do R7 16/10/2024 - 18h28 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h28 )

No dia 18 de outubro, a cantora e compositora Paula Mattos fará uma apresentação especial no Villa Country, em São Paulo. O show marca o lançamento de um novo projeto, com a gravação de quatro músicas inéditas e regravações de alguns dos maiores sucessos da artista. O repertório também incluirá canções que se tornaram conhecidas nas vozes de outros artistas, mas que são composições assinadas por Paula Mattos.

Entre as inéditas que serão gravadas estão: "Amor de Rua" (Paula Mattos | Camila Boleli), "Alcoolicamente Estável" (Paula Mattos | Camila Boleli), "Sofrendo ao Vivo" (Paula Mattos | Camila Boleli) e "Nossa Pira" (Paula Mattos | Camila Boleli). O show também contará com a regravação de grandes sucessos, como "Nosso Cupido Foi Deus" (Renno Poeta | Hiago Nobre | Jujuba | Kinho Chefão) e "Rosa Amarela" (Paula Mattos | Marco Aurélio), além de músicas que marcaram a carreira de outros intérpretes, como "Chute e Bomba" (Allê Barbosa) e "Não Largo, Não Troco, Não Empresto" (Paula Mattos | Renato Moreno).

A produção musical do projeto está a cargo de Fábio Jr, e a direção do vídeo será realizada pela Jotace Produtora, trazendo um toque visual refinado para o projeto. A direção executiva é assinada por Wilson Anastácio e Guga Pereira, da Live Talentos, consolidando o time de peso responsável por este novo capítulo na carreira de Paula.

Natural de Campo Grande (MS), Paula Mattos começou sua carreira musical aos 15 anos, cantando em bares de sua cidade natal. Como compositora, destacou-se ao assinar grandes sucessos no universo sertanejo. Em 2016, lançou seu primeiro álbum, "Acústico", pela Warner Music, que incluiu o hit "Que Sorte a Nossa". Desde então, a artista construiu uma carreira sólida, com três álbuns, dois DVDs e mais de 430 milhões de visualizações no YouTube.

A trajetória de Paula Mattos é marcada pela sua versatilidade e talento como compositora, com mais de 1.500 músicas gravadas por grandes nomes como Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Leonardo e Luan Santana. Sua voz potente e sua capacidade de emocionar o público fizeram dela uma referência no cenário sertanejo.

O show no Villa Country promete ser uma noite inesquecível para os fãs, que terão a oportunidade de acompanhar de perto o lançamento desse novo projeto e revisitar os sucessos que marcaram a carreira de Paula Mattos.



Paula Mattos possui uma forte presença nas redes sociais e plataformas de streaming, consolidando sua popularidade entre os fãs de música sertaneja. No Instagram, a artista conta com 1 milhão de seguidores, enquanto no Facebook são 2,2 milhões. Seu TikTok acumula 263,8 mil seguidores, e no YouTube seu canal já ultrapassa 2,28 milhões de inscritos. Nas plataformas de streaming, Paula Mattos também se destaca, com 374.273 ouvintes mensais no Spotify e 277.049 fãs no Deezer.



Sobre o Villa Country

O maior reduto sertanejo da América Latina completou 21 anos em julho de 2023. Com um projeto visionário, o Villa Country abriu suas portas em 2002, apostando no crescimento do gênero junto ao público jovem. Pioneira, tornou-se referência e, seguramente, contribuiu para que a música sertaneja se tornasse a potência que é nos dias atuais. Poucas casas noturnas alcançam vida tão longa e tão cheia de boas histórias, com shows inesquecíveis dos maiores artistas do segmento no país. Com público fiel, o Villa Country recebe semanalmente cerca de dez mil pessoas - em dias de apresentações de artistas conhecidos do grande público, esse número pode dobrar.

O Villa Country é a maior e mais tradicional casa temática do Brasil, opção para quem quer curtir boa música sertaneja, que navega no country, sertanejo de raiz, moda de viola até o famoso sertanejo universitário. Sua fachada reproduz um cenário de filme de Velho Oeste. Em seu espaço, há ambientes como a Praça Sertaneja, Saloon, Praça Caipira e Praça do Cavalo, que dão charme ao local, com destaque para o Restaurante John Wayne, que além de trazer o sabor da comida texana, garante conforto para seus clientes que preferem um clima intimista.

São 12 mil m² divididos em casa de shows, restaurantes, pista de dança, mesas de bilhar, cachaçaria, loja de roupas, café, sete bares, camarotes, espaço para convenções.

Alguns motivos para conhecer e frequentar o Villa Country

SERVIÇOS:Paula Mattos no Villa Country

Show: Paula Mattos no Villa Country

Datas: 18 de outubro de 2024 (sexta-feira)

Classificação etária: 18 anos

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Abertura: 20h

Início: 01h

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Pista: R$ 40,00 | Camarote Villa Country: R$ 120,00



Compra de ingressos: Nas bilheterias do Villa Country de quinta a domingo das 20h às 23h, nas bilheterias do Espaço Unimed, de segunda a sábado das 10h às 19h (exceto feriados) ou Online pelo site da Ticket 360 Ticket360 > Eventos > Categoria > Villa Country

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Redeshop. Cheques não são aceitos.

Mais informações: http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral,objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda- chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.