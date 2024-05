Paulo Pires lança o single "Araguaia (Não Pega Sinal)"

Alto contraste

Faixa chegou às plataformas digitais na última sexta-feira (26) e está ganhando projeção nas redes sociais

O cantor e compositor Paulo Pires surpreendeu seu público com o lançamento do single "Araguaia (Não Pega Sinal)" na última sexta-feira (26). Acompanhado de videoclipe, a faixa já está ganhando projeção nas plataformas digitais e redes sociais.

A faixa, escrita por Paulo Pires em colaboração com Everton Matos, Diego Ferrari, Ray Antonio, DJ Menor e Alex Alves, retrata uma jornada musical através das paisagens do Brasil. “Estou muito feliz com o lançamento desta música, era uma faixa que eu apostava muito e ver que o público gostou me faz ficar ainda mais contente”, comenta Paulo Pires.

O single é uma canção que celebra as raízes culturais brasileiras, mergulhando na beleza e diversidade das terras e dos ritmos do país, além de falar sobre curtir o Araguaia com os amigos. Com uma mistura envolvente de ritmos musicais, a música cativa os ouvintes e tem um refrão chiclete.

A produção do single ficou a cargo do DJ Menor, em parceria com Carocinho, que ficou responsável pela produção do videoclipe.