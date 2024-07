Paulo Ricardo lança “O Verso”, com clipe estrelado por Bial Com mais de 40 anos de carreira, o cantor puxa inspiração do som de suas raízes para o seu mais novo single, já disponível em todas...

‌



Com mais de 40 anos de carreira, o cantor puxa inspiração do som de suas raízes para o seu mais novo single, já disponível em todas as plataformas via ONErpm

O cantor Paulo Ricardo lançou, nesta sexta-feira (05), seu mais novo single, intitulado “O Verso”. Gravada originalmente em 2020, a nova música, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, é a representação de uma nova fase para o artista, que escolheu mergulhar em suas raízes musicais e resgatar a sonoridade do começo de sua carreira.

Ouça “O Verso”.

Composta junto de Bruno Caliman, colaborador constante de Paulo Ricardo, “O Verso” conta com um som dançante e contemporâneo, puxando influências do techno e do pop rock para seu ritmo único. Na letra, Ricardo homenageia diversos grandes ícones da música brasileira, como Caetano Veloso, Tim Maia e Cazuza.

“Ninguém poderia imaginar que nossos planos seriam adiados devido à uma pandemia. Não faria sentido lançar uma canção tão representativa de minha nova fase sem continuidade, sem um belo clipe e sobretudo sem poder apresentá-la ao vivo”, explica Paulo Ricardo sobre o fato de que “O Verso” demorou quase quatro anos para ser lançada.

Destacando a importância deste capítulo, o novo single também vem acompanhado de um videoclipe que conta uma história entrelaçada com os versos de Paulo. Disponível no canal oficial do artista no Youtube a partir da mesma sexta de lançamento (05), o vídeo tem a participação de Bruno Caliman, Isaac “Paris 6” Azar e Pedro Bial no elenco.

A narrativa do audiovisual, com direção de Leo Liberti, se passa em um dos lugares mais importantes para a cultura alternativa paulistana, a Galeria do Rock, caminha pela loja de discos Baratos Afins e termina no consultório do psiquiatra, interpretado por Bial.

Assista “O Verso”.

Empolgado para apresentar a nova faixa ao vivo, Paulo Ricardo afirma que “O Verso” trouxe uma nova faceta para seus últimos lançamentos, representando mesmo “um dos momentos mais importantes da minha carreira”. Chamando a faixa de “uma guinada de volta ao futuro”, a nova sonoridade abre um mundo de possibilidades para o artista.

Sobre Paulo Ricardo: Paulo Ricardo nasceu no Rio de Janeiro, no dia 23 de setembro de 1962. Filho de militar morou em várias cidades. Em 1977 estava em São Paulo, quando montou sua primeira banda, que não prosperou. Iniciou o curso de jornalismo, mas não deu continuidade. Mudou-se para Londres, quando passou a escrever sobre música europeia para a revista Som Três.

Depois de seis meses, Paulo Ricardo voltou ao Brasil e optou pela carreira musical. Junto com o tecladista Schiavon, o guitarrista Fernando Deluque e o baterista Moreno, começaram a compor suas primeiras músicas, entre elas, “Loura Gelada”, “Olhar 43”, “Rádio Pirata” e “Revolução Por Minuto”, que batizou a banda.