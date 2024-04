Pé na areia no Thermas da Mata: Diogo Nogueira é atração principal do próximo Esquenta Thermas Será um dia inteiro de programação recheada de entretenimento para toda a família

Se o Thermas da Mata já era considerada a experiência praiana mais próxima da capital paulista, agora vai ficar mais fácil curtir o combo “pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha”. Isso porque a próxima edição do Esquenta Thermas já tem data para acontecer e atrações definidas.

O evento, que busca oferecer uma grande atração musical para aquecer a programação de outono, está marcado para o dia 19 de maio com muitas atrações como a apresentação do grupo Two Beats, DJ Igor Mezaki, grupo de Dança Dance Brasil e fechando o dia com o show de Diogo Nogueira.

O cantor e compositor, com 11 anos de carreira, é considerado um dos principais nomes do cenário do samba brasileiro atual. Entre seus maiores sucessos, além do já citado “Pé na areia”, que embala os verões brasileiros, há também “Fé em Deus”, “Clareou” e “Tô fazendo a minha parte”, entre outros.

O Thermas da Mata tem localização privilegiada, estando a apenas 20 minutos de São Paulo, em Cotia. Portanto, é um destino ideal para curtir um dia de diversão em meio a suas mais de 15 atrações para todas as idades. Além disso, o Esquenta Thermas é uma oportunidade de aproveitar uma experiência completa do parque, unindo grandes atrações musicais, lazer e entretenimento.

Entre os atrativos do parque aquático, destacam-se piscina de ondas com bar pé na areia, toboáguas e espaços para crianças -, até o relaxamento em áreas de descanso, aventura na tirolesa e em um toboágua em cápsula. Assim como atividades para os pequenos com os mascotes Thermalucos e a equipe de recreadores AnimaThermas.

A venda de ingressos para o Esquenta Thermas já está aberta no site www.thermasdamata.com.br. Quem comprar com antecedência, inclusive, poderá garantir descontos convidativos. O primeiro lote de ingressos tem valores a partir de R$69,00 para crianças e R$99,00 para adultos.

Além disso, haverá a opção de Camarote Lounge Vip, que inclui ingressos e mesa para quatro pessoas; Combo Lounge Germânia + 2 chopps, que dá direito a um ingresso; e Bangalô Praia para 6 pessoas além de cartão consumo com R$400 e porção de snacks. Lotes limitados.

A programação do 3º Esquenta Thermas contará ainda com animação com AnimaThermas.

Serviço

Esquenta Thermas - Diogo Nogueira

Horário de funcionamento: das 10h às 17h

Ingressos: Adulto a partir de R$99,00 e Infantil a partir de R$69,00

Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SP

Saída pelo KM 36 da Raposo Tavares

Informações e ingressos: www.thermasdamata.com.br ou no Televendas: (11) 5555-0607, das 9h às 17