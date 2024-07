Pedro Mariano grava seu novo DVD em São Paulo capital. Ingressos estão à venda Seguindo a intenção do Projeto A2, em uma atmosfera intimista, o novo show apresenta importantes canções populares brasileiras Cartão de Visita|Do R7 18/07/2024 - 14h30 (Atualizado em 18/07/2024 - 14h30 ) ‌



Seguindo a intenção do Projeto A2, em uma atmosfera intimista, o novo show apresenta importantes canções populares brasileiras

Contabilizando mais de 29 anos de carreira, 12 álbuns lançados e quatro indicações ao Grammy Latino, Pedro Mariano se prepara para a gravação de seu novo CD e DVD, diretamente de São Paulo capital, no dia 20 de julho. O show acontece no teatro B32 e os ingressos estão à venda.

Seguindo a intenção do Projeto A2, em uma atmosfera intimista, o novo show apresenta importantes canções populares brasileiras que fizeram sucesso na voz de grandes intérpretes e que fazem parte da vida musical de Pedro Mariano.

O público pode esperar canções como "Todo Azul do Mar" (Flavio Venturini e Ronaldo Bastos), "Não Diga Nada" (Ed Wilson / Gilson / Prentice / Ronaldo Bastos), Estrela (Gilberto Gil), entre outras. Pedro contará com a energia do público para, em formato "Lounge", fazer desta noite um momento especial.

“O projeto A2 surgiu da vontade de reviver, não apenas canções que estão na memória afetiva, mas também reviver a sensação de cantar em violão e voz, como no começo da minha carreira. Agora, no Volume 2, vou explorar mais segmentos e autores musicais que ainda não tinha visitado. Tem sido uma viagem e tanto”, comenta Pedro Mariano.

A marca de Pedro Mariano se consolida entre seu público, fazendo com que mais pessoas passem a conhecer e reverenciar um dos maiores intérpretes de nosso país.

Serviço

Gravação do novo CD e DVD de Pedro Mariano, em São Paulo capital

Data: 20 de julho (sábado)

Horário: 21h

Local: Teatro B32 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732 – Itaim Bibi. São Paulo/SP

Classificação: Livre

Bilheteria: 1h antes em dias de espetáculos

Link para ingressos: https://teatrob32.byinti.com/? utm_source=site&utm_medium= campaign&utm_campaign=pedro- mariano#/event/ dZggHXzb0dGCx8HM7S6g

