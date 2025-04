Pedro Mariano inicia 2025 com novo álbum “A2 Vol.2” Com quatro indicações ao Grammy Latino, Disco de Ouro, 13 CDs e 5 DVDs lançados, Pedro Mariano é reconhecido como um dos grandes intérpretes... Cartão de Visita|Do R7 11/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h46 ) twitter

Com quatro indicações ao Grammy Latino, Disco de Ouro, 13 CDs e 5 DVDs lançados, Pedro Mariano é reconhecido como um dos grandes intérpretes da música brasileira. O cantor se une ao guitarrista e violonista Conrado Goys para apresentar A2 Vol.2, um projeto que dá continuidade à atmosfera intimista do volume anterior.

Gravado ao vivo em São Paulo, no Teatro B32, o álbum conta com direção musical de Dudu Borges e do próprio Pedro Mariano, e resgata grandes sucessos da música brasileira que marcaram sua trajetória e a história de importantes intérpretes.

“Voltar a esse projeto é, antes de mais nada, revisitar memórias fundamentais da minha formação musical. Tanto o formato em voz e violão quanto a proximidade com o público me fazem relembrar o início da minha carreira e a alegria de cantar músicas que fazem parte da vida das pessoas — e da minha também!”, afirma Pedro Mariano.

O repertório inclui clássicos como “Vitoriosa” (Ivan Lins e Vitor Martins), “Todo Azul do Mar” (Flávio Venturini e Ronaldo Bastos), “Não Diga Nada” (Ed Wilson, Gilson, Ronaldo Bastos e Prentice), “Menina Veneno” (Ritchie e Bernardo Vilhena), “Se” (Djavan) e “Estrela” (Gilberto Gil), entre outras

Pedro Mariano

