“Pelados em Santos”: Mamonas O Legado anuncia parceria com Cesinha El Patron em novo remix

Hit dos Mamonas Assassinas ganha nova versão de forró eletrônico no dia 10 de abril

No dia 10 de abril, a banda Mamonas O Legado lança, em todas as plataformas digitais, um remix especial de “Pelados em Santos”, ao lado do cantor Cesinha El Patron. A nova roupagem desse hit atemporal faz parte do projeto “Artistas cantam Mamonas” e traz influências nordestinas, ao mesmo tempo que reacende a nostalgia, com um toque contemporâneo cheio de brasilidade.

A música preserva a essência irreverente e a energia que conquistaram gerações, mas se reinventa com uma identidade contemporânea. A sonoridade celebra a riqueza da música brasileira, fundindo ritmos regionais ao forró eletrônico.

Cesinha, cantor que tem no brega sua marca registrada e é conhecido pelo jeito ousado e pela pitada de humor que leva às suas músicas, divide os vocais com o Mamonas O Legado. O resultado é uma faixa contagiante, perfeita para quem quer reviver os bons tempos e, ao mesmo tempo, se surpreender com uma nova roupagem do clássico.

‌



Empresariado por Vinicius Poeta, Cesinha lançou recentemente seu último álbum “Serestinha El Patron”, apresentando hits como “Mentirosa” e “Lembrança Boa”. Vinicius é CEO da MVP Records e compositor de 1.300 músicas, contando com grandes sucessos, como “Medo Bobo”, de Maiara e Maraisa, “Solteiro Forçado”, de Ana Castela, “Aquele 1%”, de Marcos e Belutti com Wesley Safadão, entre vários outros.

"Dando continuidade às celebrações dos 30 anos dos Mamonas Assassinas, este lançamento com o Cesinha e a parceria com Vinicius é mais um passo em uma jornada cheia de novidades! Seguindo a linha de parcerias incríveis que tivemos com a banda Olodum, MC WM, Davi Kneip e o Grupo Página 1, preparem-se para muitas outras colaborações de peso e surpresas emocionantes do universo Mamonas!", declara Jorge Santana, CEO da Mamonas Assassinas Produções.

‌



Os Mamonas Assassinas conquistaram o Brasil nos anos 90 com seu estilo único e irreverente, fizeram um sucesso meteórico com suas letras cheias de duplo sentido e shows enérgicos, e marcaram uma geração. Infelizmente, um trágico acidente aéreo em 1996 interrompeu a trajetória da banda.

Mesmo após décadas, a música do quinteto de Guarulhos continua viva no coração dos fãs. Em 2023, o filme "Mamonas Assassinas - O Filme", chegou aos cinemas relembrando a história do grupo e, para manter viva a chama da banda, a "Mamonas Assassinas Produções" criou o projeto "Mamonas O Legado", com o objetivo de homenagear os músicos e levar esse legado para novas gerações.

A parceria com o Cesinha faz parte de uma grande celebração pelos 30 anos da banda, organizada pela Mamonas Assassinas Produções e pela Vira-Vira Produções, que conta, entre os integrantes, com familiares dos músicos da formação original do grupo. A marca promete mais novidades este ano, como outras parcerias de peso, lançamentos e grandes shows.