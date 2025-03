Perfume Genius revela o single “Clean Heart” Em 28 de março, Perfume Genius (Mike Hadreas) lançará seu novo álbum Glory pela Matador Records Cartão de Visita|Do R7 27/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h05 ) twitter

Em 28 de março, Perfume Genius (Mike Hadreas) lançará seu novo álbum Glory pela Matador Records. Nele, ele volta a trabalhar com o produtor de longa data Blake Mills e Alan Wyffels, além de um grupo incrível de músicos. O álbum contém temas com os quais ele tem lutado artisticamente ao longo de sua carreira — temas sobre o corpo e sua decadência, sobre domesticidade e amor, e sobre história e danos inevitáveis.

Agora, ele revela um último single antes do lançamento do álbum na sexta-feira, “Clean Heart”, uma música vibrante que reflete sobre o conceito de que o tempo cura todas as feridas, pontuada pelo desafiador e belo refrão de Mike Hadreas.

Perfume Genius já lançou dois singles; “No Front Teeth” conta com a participação do cantor e compositor folk neozelandês Aldous Harding, com um vídeo dirigido por Cody Critcheloe — o visionário por trás do lendário vídeo do Perfume Genius sobre o Queen. Ele anunciou o álbum pela primeira vez com “It’s a Mirror”, que recebeu a distinção de “Best New Track” da Pitchfork. A respeito da música, a Pitchfork escreveu: “Hadreas introduz um som potente e direto que parece um afastamento em relação à ambiência difusa de Ugly Season, de 2022. O próprio Hadreas nunca soou tão sexy ou confiante como vocalista e, embora essa não seja a primeira incursão do Perfume Genius nesse território, It’s a Mirror se destaca em uma tradição musical que, embora sempre tenha sido o lar de foras da lei, também pode gerar uma miopia purulenta.”

Hadreas, natural de Seattle, começou sua carreira musical em 2008 e lançou seu álbum de estreia, Learning, em 2010, pela gravadora Matador. O álbum imediatamente chamou a atenção da crítica, com a Pitchfork elogiando suas músicas “viscerais e nuas”, marcadas por “sentimentos desoladores e caracterizações feridas apresentadas em uma voz que varia de croon a um lamento rouco”. Esses atributos se tornaram as marcas registradas do Perfume Genius – a capacidade única de Hadreas de transmitir vulnerabilidade emocional não apenas liricamente, mas com seus vocais de nuances impressionantes.

Em 2012, Perfume Genius lançou Put Your Back N 2 It, aumentando ainda mais seu público. Seu álbum de 2014, Too Bright, marcou uma evolução em produção e confiança. Coproduzido por Adrian Utley, do Portishead, o álbum apresentou o single de destaque “Queen”, que rapidamente se tornou um hino queer e uma poderosa declaração de identidade. Mais tarde, Hadreas apresentou a faixa no programa Late Night with David Letterman.

Em 2017, Perfume Genius lançou No Shape, indicado ao GRAMMY, um álbum revolucionário que expandiu sua base global de fãs e trouxe o reconhecimento do mainstream para sua arte. Produzido por Blake Mills (Fiona Apple, Alabama Shakes), o disco recebeu muitos elogios, com o The New Yorker observando: “O centro de sua música sempre foi uma delicadeza desafiadora – uma compreensão afirmativa do desespero. No Shape o encontra inesperadamente vitorioso, com seu corpo exaltado”. Durante a campanha do álbum, Hadreas apareceu em vários programas noturnos e estampou a capa da The Fader.

Em 2020, Hadreas lançou Set My Heart On Fire Immediately, uma obra-prima da crítica que recebeu reconhecimento mundial. Produzido pelo vencedor do GRAMMY Blake Mills, o álbum contou com contribuições de Phoebe Bridgers, Jim Keltner, Pino Palladino, Matt Chamberlin, Rob Moose e do colaborador de longa data Alan Wyffels. Hadreas promoveu o álbum com apresentações no Jimmy Kimmel Live! (“Jason”), The Late Show with Stephen Colbert (“Whole Life”) e no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (“On The Floor”). Em seguida, lançou Ugly Season, um projeto nascido de sua colaboração com a coreógrafa Kate Wallich em The Sun Still Burns Here, uma peça de dança encomendada pelo Seattle Theatre Group e Mass MoCA e apresentada nas principais cidades em 2019. O lançamento incluiu um filme impressionante de 30 minutos, Pygmalion’s Ugly Season, criado com o renomado artista visual Jacolby Satterwhite, misturando visuais surreais com a música de Hadreas.

Glory Tracklist:

It’s a Mirror

No Front Teeth (feat. Aldous Harding)

Clean Heart

Me & Angel

Left For Tomorrow

Full On

Capezio

Dion

In a Row

Hanging Out

Glory

