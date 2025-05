Péricles anuncia grupo Jeito Moleque como convidado do Pagode do Pericão em Ribeirão Preto O evento será dia 24 de maio no Estádio do Comercial Cartão de Visita|Do R7 05/05/2025 - 16h01 (Atualizado em 05/05/2025 - 16h01 ) twitter

No dia 24 de maio a turnê do Pagode do Pericão desembarca em Ribeirão Preto. A festa acontecerá no Estádio do Comercial, a partir das 16h. Junta-se a Péricles o grupo Jeito Moleque que será o convidado especial desta edição. Os ingressos já estão disponíveis para venda.

Após os sucessos das primeiras edições, em 2019 e 2022, Péricles retornou com o projeto PAGODE DO PERICÃO, em uma turnê nacional. As apresentações de Brasília e São Paulo se transformaram em audiovisuais. O primeiro, já lançado na íntegra e o segundo, será divulgado posteriormente, mas o primeiro single ao lado de Seu Jorge já está disponível em todas as plataformas de música. Confira:

Brasília/DF: - https://youtube.com/playlist? list=PLDsD2k6nWSLhD9Uso1_ ig302QZnW2mEHR&si= C4fT9tPVej3GSh3p

São Paulo/SP (Parte 1): https://www.youtube.com/watch? v=sh_5wKArt-o

Com duração de 3 horas, os eventos terão convidados diferentes em cada praça. Péricles relembrará grandes hits do pagode, com releituras de sucessos de artistas como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, Jorge Aragão, Almir Guineto, Arlindo Cruz, dentre tantos outros.

A turnê nacional Pagode do Pericão, uma parceria entre a Farias Produções e a Funn Entretenimento, tem a cenografia da Oceano Arquitetura e projeto de luz assinado por Arthur Farinon.

Com mais de 1.4 bilhões de visualizações no YouTube, 2.83 milhões de inscritos no canal oficial, 6.5 milhões de seguidores no Instagram, mais de 6,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2.4 milhões de seguidores no Tiktok (o cantor de samba/pagode mais seguido na plataforma), mais de 30 projetos musicais (entre álbuns, ep´s e audiovisuais) lançados, mais de 15 milhões de discos vendidos e milhões de streamings, ao longo dos seus 39 anos de carreira, Péricles é o grande porta-voz do mais brasileiro dos ritmos: o samba e o pagode.

Mais informações: @pagodedopericao e www.pagodedopericao.com

PAGODE DO PERICÃO

Data: 24/05/2025

Local: Estádio Doutor Francisco de Palma Travassos Comercial F.C

Endereço: Av. Doutor Plínio de Castro Prado, 1000 - Jardim Palma Travassos - Ribeirão Preto - SP

Vendas: https://www.ticket360.com.br/ evento/30425/ingressos-para- pagode-do-pericao