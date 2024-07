Péricles estreia turnê CALENDÁRIO no Espaço Unimed Com repertório do novo trabalho e grande hits da sua carreira, cantor se apresenta em São Paulo no dia 03 de agosto de 2024 (sábado... Cartão de Visita|Do R7 24/07/2024 - 11h14 (Atualizado em 24/07/2024 - 11h14 ) ‌



Com repertório do novo trabalho e grande hits da sua carreira, cantor se apresenta em São Paulo no dia 03 de agosto de 2024 (sábado)

Após bem-sucedidas apresentações no Espaço Unimed, uma das principais casas de shows do Brasil, Péricles retorna à São Paulo no dia 03 de agosto de 2024 (sábado), em única apresentação, para dar o pontapé inicial na turnê CALENDÁRIO que rodará as principais cidades do Brasil. O show tem direção executiva e artística de Lidiane Faria, direção musical de Izaias Marcelo, cenografia de Zé Carratú e projeto de luz de Arthur Farinon.

CALENDÁRIO é o nome do recém-lançado audiovisual do cantor que já está disponível em todas as plataformas de música. A nova turnê será uma adaptação do show gravado em janeiro, sob uma atmosfera intimista e com um público formado apenas de fãs pré-selecionado, que deu origem ao novo projeto.

No espetáculo do Espaço Unimed, Péricles mostrará o repertório deste novo trabalho que conta com canções como “Ainda Me Iludo”, “Daquele Jeitão” e “Calendário”, músicas de destaque da sua trajetória solo como “Tô Achando Que e Amor”, “Linguagem dos Olhos”, “Cuidado Cupido” e grandes hits da sua carreira nesses mais de 30 anos de estrada. Outras novidades estão sendo preparadas exclusivamente para o dia desta apresentação.

“Estou aguardando todos vocês para curtirem nosso show. Estou muito feliz em concretizar mais uma turnê. Espero que ela seja proveitosa e que o público aceite esse novo projeto que foi feito com muita dedicação e carinho”.

Com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube, 2.67 milhões de inscritos no seu canal oficial, 6.4 milhões de seguidores no Instagram, mais de 6,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2.2 milhões de seguidores no Tiktok (o cantor de samba/pagode mais seguido na plataforma), mais de 30 projetos musicais (entre álbuns, ep´s e audiovisuais) lançados, mais de 15 milhões de discos vendidos e milhões de streamings, ao longo dos seus 38 anos de carreira, Péricles é o grande porta-voz do mais brasileiro dos ritmos: o samba e o pagode.

SOBRE O ESPAÇO UNIMED

O Espaço Unimed se consagra como o maior espaço para shows, eventos sociais, corporativos e feiras de São Paulo, com capacidade para até 8 mil pessoas. O palco foi desenvolvido para proporcionar melhor visibilidade em todos os ângulos, o que possibilita aos clientes muito mais conforto para pequenos e grandes espetáculos.

Sua arquitetura contemporânea alinhada e decoração assinada pelo espanhol Carlos Viqueira, oferecem soluções inovadoras que proporcionam flexibilidade e sofisticação para atender e transformar eventos em grandes acontecimentos.

Entre os principais diferenciais da casa está sua localização de fácil acesso, próximo à estação de metrô Barra Funda e grandes avenidas, além da versatilidade em assumir diversos layouts e configurações. Na estrutura interna, há um suntuoso hall de entrada com capacidade para 1000 pessoas, salão principal com aproximadamente 3.500m², cinco telões com projeção frontal, ar condicionado central, quatro bares, dois camarotes com banheiros exclusivos e quatro confortáveis camarins com sala de estar. Além disso, o Espaço Unimed tem um buffet próprio e cozinha industrial que desenvolve cardápios específicos para cada evento, com capacidade para servir até 4 mil jantares simultâneos.

Desde sua abertura, já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional como Armin Van Buuren, Claudia Leitte, Criolo, Emicida, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, entre outros.

SERVIÇOS – Péricles com a tour “Calendário” no Espaço Unimed em São Paulo

Data: 03 de agosto de 2024 (sábado)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h



Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo - SP)

Classificação etária: 12 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Setor Platinum: R$360,00 (inteira) e R$180,00 (meia) | Setor Azul Premium: R$300,00 (inteira) e R$150,00 (meia) | Setor Azul: R$260,00 (inteira) e R$130,00 (meia) | Setores A, B, C: R$240,00 (inteira) e R$120,00 (meia) | Setores E, F, G: R$200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia) | Setores I e J: R$180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia) | PCD: R$ 90,00 | Camarotes A: R$360,00 (inteira e individual) | Camarotes B: R$300,00 (inteira e individual) | Setor Daquele Jeitão: R$400,00 (inteira e individual).

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - 01156-000, Barra Funda - São Paulo/SP) ou online pelo site Ticket360 > Eventos > Categoria > Espaço Unimed. A compra através da bilheteria virtual não haverá taxa de serviço e tem como forma de pagamento cartão de crédito ou pix. Para ativar a compra através do aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).