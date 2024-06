Perrie lança seu novo single 'Tears'

Alto contraste

Ouça aqui: https://perrie.lnk.to/tearsIA

Após o sucesso de seu single de estreia, ‘Forget About Us’, a sensação global Perrie lança hoje seu novo single, ‘Tears’. ‘Tears’ é uma faixa influenciada pelo Motown, suave e sedutora, escrita pelo produtor multi-platina Ido (Justin Bieber, Camilla Cabello, Shawn Mendes) e Feli Ferraro.

Perrie comenta: “Esta canção fala sobre sair de uma situação ruim e deixar para trás o que aconteceu no passado. É aquele momento em que você se sente empoderado e deixa as lágrimas para trás porque superou. É uma faixa suave e sedutora que estou muito animada para que todos vocês ouçam.”

Perrie iniciou sua carreira solo em abril deste ano com seu single de estreia, ‘Forget About Us’. O single entrou diretamente no Top 10 do Official Charts Singles Chart, liderou o The Official Big Top 40 da Global por duas semanas e foi a música mais tocada nas rádios do Reino Unido por impressionantes cinco semanas. Perrie foi uma das artistas no ‘Summertime Ball’ da Capital Radio, no Estádio de Wembley, e apresentou ‘Tears’ em primeira mão.

Perrie passou o último ano e meio escrevendo e gravando seu próximo álbum solo de estreia. No álbum eclético e diversificado, ela teve uma participação significativa na criação, com referências à sua infância influenciada pelo rock n roll, motown, disco, country, anos 80 e, claro, pop brilhante e ousado. O fio unificador é a forte e imponente voz de Perrie, que enfrenta destemidamente cada melodia e nota alta.

Quase todo o álbum altamente pessoal foi escrito e gravado na casa de Perrie no norte de Londres, um lugar onde ela se sente mais segura. Seu noivo, Alex, sugeriu que eles transformassem a sala de jantar não utilizada em um estúdio caseiro, que ele construiu para ela com tudo o que precisava para gravar as faixas. Além de estar imersa em seu santuário, ela também explorou o trabalho com produtores e co-escritores—um grupo de elite que incluía artistas como Ed Sheeran e RAYE, bem como Johnny McDaid, Feli Ferraro (BTS, Normani) e Jon Bellion (Maroon 5, Selena Gomez, Justin Bieber) — o que lhe permitiu ser o mais vulnerável e criativa possível para este produto de estreia.

“Entrar em sessões como artista solo agora e poder dizer o que quero e sinto é simplesmente a experiência mais incrível. Eu nunca tinha realmente feito isso antes—é por isso que queria explorar todas as minhas diferentes emoções e partes da minha vida.”

