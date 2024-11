Peu Heise revela fases de um relacionamento em “Capítulos.”, primeiro EP da carreira O projeto conta com faixas que descrevem um relacionamento de forma reversa, começando pelo fim e aterrissando na paixão avassaladora... Cartão de Visita|Do R7 17/11/2024 - 04h07 (Atualizado em 17/11/2024 - 04h07 ) twitter

O projeto conta com faixas que descrevem um relacionamento de forma reversa, começando pelo fim e aterrissando na paixão avassaladora do começo

Ouça agora o EP “Capítulos.”

Explorando uma narrativa romântica e trazendo vivências pessoais, o cantor e compositor Peu Heise estreia “Capítulos.”, o primeiro EP da carreira. O novo projeto, que é resultado dos últimos anos de trabalho e do evidente amadurecimento do artista, já está disponível em todas as plataformas de música.

O EP "Capítulos." narra as diferentes fases da vida de Peu. A história central que conduz o projeto é contada por meio das faixas "Não Me Engana", "Num Instante" e "Hino", que descrevem um relacionamento de forma reversa, começando pela dor do fim, seguindo para a estabilidade do meio e, finalmente, chegando à euforia do começo. "Hino" fecha essa tríade, retratando o início de tudo, a origem do relacionamento.

‌



Contendo 5 faixas autorais que traduzem desde o êxtase e o caos que a paixão traz, como "Hino" e “Só Se Você Ficar”, a faixas bucólicas/suaves, como "Todo Canto", o EP é um respiro para a cena pop masculina nacional e um marco na carreira do jovem cantor. O projeto destaca o talento de Peu como letrista e produtor, consolidando-o como uma nova voz na música pop masculina do Brasil.

“A gente brincou muito com a sonoridade, a textura de cada música e até com as cores e intenção nos clipes, pra deixar a narrativa que queríamos um pouco mais evidente... E acho que conseguimos fazer isso lindamente”, completa.

‌



Single principal do EP

A música surgiu em um momento espontâneo em que o refrão veio à mente do cantor, que logo se sentou ao piano e deixou as ideias fluírem. Sem revisitar a faixa por um tempo, a canção voltou à sua mente quando o artista começou a preparar o primeiro EP, sendo finalizada em um processo criativo que durou cerca de dois dias. "Foi como se eu soubesse exatamente o que a música queria dizer", revela Peu.

‌



A música traduz a verdadeira paixão, tanto na sonoridade quanto na mensagem. “Queria que o ouvinte entendesse que estou falando de paixão, sem dizer uma palavra. E pra mim isso foi direcionado completamente para uma ideia de corais e gritos grandiosos, pessoas cantando em uníssono e em harmonia pra fazer um som lindo, e até uma orquestra no fundo, com sons aleatórios do cotidiano. Eu comecei a gravar, e deixei fluir. Depois de muito trabalho e refinamento em cima dela, eu fui no estúdio do Pepe Montagnana pra gravar voz, que deixou tudo ainda mais belo. Eu tenho muito orgulho dessa música”, conta Peu.

Após muita dedicação, "Capítulos." representa um marco significativo na carreira do artista, consolidando todo o esforço e amor pelo trabalho investidos por toda a equipe ao longo do processo. “Gosto de controlar minhas expectativas pra tudo, mas agora está difícil, devo admitir (risos). Estamos trabalhando em cima desse EP há muitos meses, e todos que estão envolvidos gastaram muitas e muitas horas pra fazer isso acontecer. Eu não poderia ser mais grato por cada um que está nessa jornada junto comigo. Se não fosse pelo todo, isso não estaria acontecendo”, ele declara.

Além de compartilhar suas expectativas para o lançamento, o artista destaca a singularidade de cada canção do EP e expressa a ansiedade de ver como o público irá reagir a elas. “Acho que cada música desse EP tem muito potencial em sua própria ‘vertente’, e estou morrendo de curiosidade pra saber como elas vão andar. Além de ‘Hino’, as faixas ‘Todo Canto’ e ‘Só Se Você Ficar’ estão muito no alto da minha lista de desejos para que dêem certo. Eu estou feliz demais com tudo isso que está acontecendo, e não vejo a hora que todo mundo veja também”, finaliza.

Sobre Peu Heise:

Natural de Piracicaba-SP, Peu Heise tem 20 anos e iniciou sua relação com a música aos três anos, fascinado pelos acordes do piano de seu pai. Aos 14, foi apresentado à guitarra pelo irmão, dando início a uma jornada intensa de doze horas diárias dedicadas à música.

Durante a pandemia de Covid-19, em 2020, Peu decidiu dar o pontapé inicial ao seu trabalho artístico e utilizou as redes sociais para compartilhar covers e especialmente processo de criação das suas canções autorais. A estratégia foi um sucesso, rendendo ao artista mais de 600.000 seguidores e vídeos com mais de 6.000.000 de visualizações, além de um engajamento significativo.

Em maio de 2023, Peu lançou de forma independente e sem investimento financeiro seu projeto musical nas plataformas de áudio, com a faixa "Azul Marinho". Pouco mais de três meses depois, em parceria com a Mbiz* Creative Company, seus streams já ultrapassavam 1.200.000 reproduções e o artista teve sucesso em suas primeiras experiências de palco com um trabalho 100% autoral. Atualmente, suas canções de amor acumulam mais de 2.5 milhões de streams, contando com uma base de fãs fiel.

Peu Heise se destaca como uma das grandes promessas do Pop Nacional, e com o suporte de grandes profissionais, promete um crescimento exponencial nos próximos anos.