"Piano Rock" se apresenta pela primeira vez na cidade em show no Hard Rock Cafe Ribeirão Preto

Na próxima quinta-feira, 18/04, o Hard Rock Cafe Ribeirão Preto recebe Glaucio Cristelo no espetáculo “Piano Rock”. Cristelo se apresenta pela primeira vez em Ribeirão Preto e promete mexer com a imaginação do público com seu estilo único durante as apresentações.

O músico traz no currículo shows nacionais e outros ao redor do mundo, e é o nome que esquenta as áreas VIP do Rock in Rio Brasil e Portugal há quase uma década. Grandes sucessos de artistas como U2, Coldplay, Rolling Stones, Ed Sheeran, Guns N’ Roses, Linkin Park, entre outros, ganham versões únicas do pianista.

O show tem início às 21h e os ingressos para o evento podem ser adquiridos por meio do site: https://acessoingressos.com. br/Evento/Detalhes?id=36& empresaId=201. Os valores dos ingressos, já com a taxa de conveniência do site, variam entre R$ 115,00 a pista, e mesas com valores entre R$ 690,00 e R$ 1.725,00, a depender da quantidade de pessoas.

O Hard Rock Cafe Ribeirão Preto fica localizado na Arena Nicnet, na Esplanada Doutor Sócrates, nº 200, no bairro Santa Cruz. Para outras informações sobre este e outros eventos, acompanhe as redes sociais do bar.

Sobre o Hard Rock Cafe Ribeirão Preto

Maior rede de restaurantes temáticos do mundo, o Hard Rock Cafe Ribeirão Preto é o único do Brasil localizado em um estádio de futebol e faz parte dos espaços de entretenimento da Arena Nicnet. A casa possui dois andares, palco e um deck exclusivo com vista para a arquibancada, onde os frequentadores podem assistir a jogos de futebol, shows e outros eventos.

Assim como em todas as unidades pelo mundo, a decoração inclui uma coleção de itens originais, pertencentes a ícones do rock, como uma guitarra de Paul McCartney e um baixo de Gene Simmons, da banda KISS. A Rock Shop®️ do Hard Rock Cafe Ribeirão Preto oferece itens inspirados pela música e tradicionais da grife Hard Rock Cafe, além de produtos inspirados na cidade.



Serviço:

Piano Rock l Hard Rock Cafe Ribeirão Preto

Data: 18 de abril, quinta-feira

Horários: 21h

Local: Hard Rock Cafe Ribeirão Preto (Esplanada Doutor Sócrates, nº 200, no bairro Santa Cruz)

Contato: (16) 98210 2318

Ingressos: https://acessoingressos.com. br/Evento/Detalhes?id=36& empresaId=201