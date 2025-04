Pitty lança curta documental sobre tempos e movimentos O vídeo já está disponível no YouTube e no Instagram da artista Cartão de Visita|Do R7 30/04/2025 - 12h59 (Atualizado em 30/04/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O vídeo já está disponível no YouTube e no Instagram da artista

Cartão de Visita - Entretenimento

No final de 2024, a cantora Pitty anunciou o encerramento de sua turnê e o início de uma pausa criativa. Ao longo dos últimos 3 meses de estrada, a artista registrou imagens, depoimentos e emoções dos últimos dias de palco com sua banda. A ideia era criar um aftermovie sobre essa fase específica, mas durante as gravações e edições do material, Pitty foi percebendo que se tratava de um projeto maior, nascendo assim o curta nomeado como “- Pausa -”.

“Eu senti várias coisas diferentes nestes últimos dias da turnê, eu não sei contextualizar exatamente porque eu senti o que eu senti, ainda estou no momento de elaborar, de entender. Quando a gente está ali na estrada, a gente está vivendo, não está racionalizando muito. E agora que a turnê parou, eu não sei exatamente o que acontece. Uma desacelerada para pensar, para criar, para reabastecer mesmo. Só que o momento estava tão bom…”, reflete Pitty, logo no início do curta. O vídeo traz imagens inéditas dos bastidores dos shows e depoimentos emocionados da artista e sua banda - Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Nico (bateria).

Ao lado de Pitty na criação, está o diretor e videomaker Fabrizio Martinelli, parceiro da cantora em diversos trabalhos audiovisuais. “Logo que pensei em fazer os aftermovies, eu pensei no Brizio. Eu adoro o estilo dele e a gente trabalha muito bem juntos. Ele entende muito bem o que eu quero dizer e consegue traduzir em imagens as coisas que eu imagino”, reforça a artista.

Mais que uma contextualização para os fãs a respeito de sua pausa, o curta traz uma narrativa poética e reflexiva sobre a importância do respiro, do olhar mais atento para si e para o mundo no entorno. “O curta é uma peça artística que vem para fazer parte da história e marcar este momento. Vai clarear bastante coisa”, finaliza Pitty.