Pitty marca presença em duas noites do Rock in Rio A artista participará do show do Planet Hemp, dia 15, e se apresentará no Dia Brasil, 21/09 Cartão de Visita|Do R7 12/09/2024 - 13h42 (Atualizado em 12/09/2024 - 13h42 )



Uma das maiores vozes do rock nacional, a cantora e compositora Pitty marcará presença em duas noites no festival Rock in Rio 2024. A artista será a convidada especial do show da banda Planet Hemp, dia 15 de setembro, no Palco Sunset; e no dia 21, intitulado Dia Brasil, a roqueira estará no Palco Mundo, no show ‘Pra Sempre Rock’, dividindo a cena com nomes como Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Rogério Flausino e Toni Garrido.

Com o Planet, Pitty interpretará músicas com arranjos especiais feitos pela banda, incluindo “Admirável Chip Novo”, gravada pelo grupo no álbum “Reativado”. No Dia Brasil, a roqueira também virá com alguns de seus grandes sucessos, entre eles “Me adora”.

“Achei muito massa o convite. O Planet é meu parceiro de muitos anos, nossa trajetória se cruza há muito tempo. E representar as mulheres brasileiras no rock, no Dia Brasil, me traz muito orgulho”, comenta a artista. Pitty esteve na edição brasileira do Rock in Rio de 2011 e na edição 2006, de Lisboa.