Pitty se apresenta no Juventus, em SP, dia 23 de agosto Na mesma noite, haverá show do cantor Marcelo Falcão



Na mesma noite, haverá show do cantor Marcelo Falcão

No próximo dia 23, sexta-feira, a roqueira Pitty sobe ao palco do Clube Atlético Juventus, em SP, para um show completo, com sucessos de toda a sua carreira. O cantor e compositor Marcelo Falcão será a outra atração da noite. No mesmo final de semana, a cantora e compositora marca presença no Tropicadélia Festival, em Londrina, dia 24; e no Santa Bárbara Rock Fest, Santa Bárbara d'Oeste, em SP, dia 25.

Os shows integram a atual turnê da artista, lançada logo após o encerramento, em abril, da série especial de shows “ACNXX”, que celebrou os 20 anos de lançamento de seu álbum de estreia, “Admirável Chip Novo”. Mais uma vez à frente do conceito e direção artística, Pitty segue acompanhada pelo poderoso trio de músicos Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Jean Dolabella (bateria).

O repertório incorpora músicas de todos os álbuns e de toda sua trajetória, sempre com algumas surpresas e “presentes” para seus fãs mais fiéis. Fazem parte do setlist músicas como “Anacrônico”, “Serpente”, “Te Conecta”, “Máscara”, “Equalize”, “Me Adora” e outros tantos sucessos.

Entre 2023 e março de 2024, Pitty realizou mais de 80 shows da turnê “ACNXX”, sendo vista por mais de 1,5 milhão de pessoas, o maior público da artista até então. O projeto fez tanto sucesso que resultou na indicação de Pitty a Artista do Ano no Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) e ganhou um registro audiovisual (DVD) do show histórico gravado no Rio Vermelho, em Salvador, com um público presente de mais de 40 mil pessoas.

Ainda em 2023, Pitty lançou os álbuns “Espelhos – Versões Completas de Admirável Vídeo Novo”, “Admirável Chip Novo (RE)ATIVADO”, o box com três LPs e o caderno moleskine, com textos de “O Boteco”, diários escritos em seu blog em 2003/2004.

Em paralelo, Pitty segue em processo de criação de novas músicas e projetos que serão oportunamente revelados.

SERVIÇO

PITTY E MARCELO FALCÃO NO JUVENTUS

Data: 23 de agosto (sexta-feira)

Informações



PITTY NO TROPICADÉLIA ROCK FESTIVAL

Data: 24 de agosto (sábado)

Informações

PITTY NO SANTA BÁRBARA ROCK FESTIVAL

Data: 25 de agosto (domingo)

Informações