Planejando a Viagem de Férias Perfeita: Quatro Destinos para Todas as Idades A rotina em família pode ser repleta de responsabilidades Cartão de Visita|Do R7 24/07/2024 - 23h43 (Atualizado em 24/07/2024 - 23h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A rotina em família pode ser repleta de responsabilidades. Além de dividir o espaço, as contas e a educação dos filhos, há uma parte que todo mundo adora: a oportunidade de reunir todos em uma viagem para criar memórias. Se a intenção for essa nas férias de julho, separamos quatro destinos que combinam conforto, lazer e atividades para todas as idades.

Com a chegada das férias escolares de inverno, esse é o melhor momento para planejar uma viagem com a família. A busca por viagens nas férias escolares de julho cresceu este ano. Um levantamento da Decolar mostrou que, na comparação com 2023, a venda de pacotes na plataforma aumentou 107%. Por outro lado, com a renda apertada, os brasileiros querem locais mais baratos para viajar com os filhos: a preferência de 60% das famílias é por destinos econômicos.

Mais do que pesquisar os melhores preços de passagens e hospedagem, não extrapolar os gastos em qualquer viagem requer um bom planejamento. Viajar com crianças sem gastar muito exige atenção redobrada nesse ponto, já que os pequenos têm particularidades que precisam ser consideradas no orçamento. Ainda de acordo com a pesquisa, os principais motivadores para viajar este ano são passar tempo de qualidade em conjunto e conhecer novos lugares. O entretenimento e a cultura pop também têm impacto na decisão das famílias. Cerca de 65% delas afirmam se sentir inspiradas a viajar para experimentar novos sabores e comidas que viram em programas de TV ou em filmes.

Conversamos com um representante da Seazone, startup líder no Brasil no gerenciamento de imóveis para temporada. A empresa é especializada na gestão de imóveis para estadias de curta duração. Ele destacou os quatro destinos mais procurados para as férias de julho de 2024:

Publicidade

Penha, SC

O Beto Carrero World é o maior parque da América Latina e um lugar mágico para curtir com a criançada. Com atrações para todas as idades, o parque oferece shows, brinquedos e personagens que encantam.

Publicidade

Balneário Camboriú, SC

Os destaques ficam para o Oceanium Aquarium, maior da América Latina, e para a FG Big Wheel, uma roda-gigante com vista para o litoral, o parque dos Dinossauros, Parque da Nasa e outras diversas opções de entretenimento. Balneário Camboriú é um destino que combina praias lindas com opções de entretenimento para toda a família.

Publicidade

Urubici, SC

Atividades ao ar livre, como tirolesas e trilhas em meio à natureza exuberante, fazem de Urubici um destino ideal para famílias que apreciam aventuras e a tranquilidade da serra catarinense. Além disso, durante o inverno, há a possibilidade de neve, tornando a experiência ainda mais mágica. Urubici pode ser comparada a Gramado, sendo a versão catarinense da famosa cidade gaúcha, mas ainda com muito a ser explorado e descoberto.

Ubatuba, SP

Praias paradisíacas do litoral paulista e o projeto TAMAR são os destaques. Ubatuba oferece desde praias tranquilas até pontos de surf, além de ser um excelente local para aprender sobre a conservação das tartarugas marinhas.

Organizar uma viagem requer atenção a diversos detalhes, desde a escolha do destino até a preparação financeira. Planejar o roteiro é apenas uma parte do processo; é igualmente importante dedicar tempo às tarefas burocráticas, como a compra de passagens e as reservas de hospedagem. Nesse contexto, a Seazone se destaca ao oferecer imóveis de qualidade e facilidade na gestão para os hóspedes, minimizando estresses e proporcionando uma experiência mais tranquila e eficiente durante o período de viagem.

A Seazone é uma plataforma online especializada no mercado de aluguel por temporada, oferecendo uma alternativa diferenciada para proprietários que desejam alugar seus imóveis de forma flexível e lucrativa. A empresa se destaca por fornecer uma solução completa e prática, permitindo que os proprietários disponibilizem em multiplataformas seus imóveis para locação por períodos curtos, como férias ou temporadas.