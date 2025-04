Porão apresenta "O Despertar" em nova temporada em Ribeirão Preto O espetáculo explora as dificuldades e contradições vividas por um grupo de adolescentes Cartão de Visita|Do R7 24/04/2025 - 16h21 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h21 ) twitter

O espetáculo explora as dificuldades e contradições vividas por um grupo de adolescentes

A Porão-Produções Culturais retorna aos palcos com "O Despertar". A montagem explora as complexidades da adolescência e expondo temas sensíveis, como violência contra a mulher, apoio a jovens e adolescentes, abuso, exploração, discriminação e valorização da vida.



"O Despertar" conta a história de um grupo de adolescentes que se envolve em situações sociais e amorosas típicas de suas idades e se deparam com sentimentos e situações que os tiram da zona de segurança: a descoberta da sexualidade, a crítica às relações familiares e situações abusivas.



A versão que estreia nesta sexta-feira (25/4) é a releitura do espetáculo encenado originalmente em 2021. “Queremos dialogar com todas as classes sociais, com jovens e adultos, e que o público se enxergue naqueles personagens — jovens comuns, com dilemas reais, que poderiam estar passando agora mesmo pela esquina da sua casa”, explica o produtor Vinícius Zampieri.

A direção é de RafaCorrêa, com figurinos de Glaucia Ocdy, direção musical de Priscila Cubero e direção coreográfica de Fernanda Casalli.

A temporada acontecerá na Arena Porão, localizada na Rua 21 de Abril, 375 – Vila Tibério, Ribeirão Preto/SP, nos dias 25 e 26 de abril; 1, 2 e 3 de maio, sempre às 20h. Os ingressos estão disponíveis por R$ 20,00 (preço único). A classificação indicativa é 16 anos.

Serviço:

‌



Espetáculo: O Despertar

Datas: 25 e 26 de abril; 1, 2 e 3 de maio

Horário: 20h

Local: Arena Porão – Rua 21 de Abril, 375 – Vila Tibério, Ribeirão Preto/SP

Ingressos: Promocionais a R$ 20,00 (preço único); valor original R$ 40,00 (inteira)

Classificação indicativa: 16 anos

Para mais informações, acesse: poraoproducoes.com.br