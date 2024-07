Porter Robinson lança o álbum “SMILE! :D” O artista indicado ao Grammy Porter Robinson lançou seu terceiro álbum de estúdio, SMILE! Cartão de Visita|Do R7 29/07/2024 - 16h33 (Atualizado em 29/07/2024 - 16h33 ) ‌



O artista indicado ao Grammy Porter Robinson lançou seu terceiro álbum de estúdio, SMILE! :D via MOM+POP. [Ouça, aqui]

O álbum mais ambicioso e vulnerável de Porter até o momento, SMILE! :D está repleto de comentários sociais sobre o paradoxo da arte moderna, da cultura da Internet e das celebridades. O álbum revela a relação complicada de Porter com a fama na era digital e o equilíbrio incômodo entre autenticidade e desempenho - desde a posição justaposta de Porter sobre a definição de tendências com “Kitsune Maison Freestyle” até suas opiniões sobre o fandom em “Cheerleader”.

Em todo o disco, Porter oferece uma mistura única de lirismo honesto e sarcástico, exagerando a profundidade de suas opiniões pungentes com frases atrevidas como “Bitch I’m Taylor Swift” em “Knock Yourself Out XD”, ao lado de momentos mais sinceros em músicas como “Russian Roulette” e “Perfect Pinterest Garden”. SMILE! :D aborda temas como autoestima e aceitação, estigmas e expectativas sociais e os altos e baixos do estrelato desde a adolescência até a vida adulta.

SMILE! :D é uma exibição de 10 faixas dos estilos hyperpop maximalista, alternativo, pop punk e indie que definem a nova era de Robinson, conforme estreado por Robinson em uma festa de audição com ingressos esgotados no Echoplex, em Los Angeles, onde ele tocou o álbum na íntegra para os fãs pela primeira vez.

SMILE! :D – lista de faixas:

1. Knock Yourself Out XD

2. Cheerleader

3. Russian Roulette

4. Perfect Pinterest Garden

5. Year of the Cup

6. Kitsune Maison Freestyle

7. Easier To Love You

8. Mona Lisa (feat. Frost Children)

9. Is There Really No Happiness?

10. Everything To Me

SMILE! :D está disponível em vários formatos físicos, incluindo o SMILE! :D Deluxe Box Set, embalado em uma case reutilizável com design personalizado que inclui o SMILE! :D em vinil rosa opaco, um vinil rosa opaco exclusivo de 7” do single “Cheerleader”, um livreto exclusivo de letras e fotos e uma impressão exclusiva da arte do álbum - os primeiros 500 exemplares serão assinados por Porter e os primeiros 2 mil serão numerados à mão. Um exclusivo Urban Outfitters Milky Pink e um exclusivo Amazon Opaque Baby Pink também estarão disponíveis nas lojas de varejo.

Porter Robinson levará a SMILE! :D World Tour para locais em todo o mundo, com sua aguardada turnê mundial de mais de 70 datas. Robinson estreará uma produção completamente nova, incluindo uma banda ao vivo. O artista anunciou esta semana a adição de três novas datas no Texas e em Washington, e também está mudando os locais de apresentação para o lendário Red Rocks Amphitheatre, no Colorado. Porter conclui a turnê percorrendo 8 países da Europa em fevereiro e março de 2025, incluindo uma parada na Brixton Academy, em Londres. As datas na Austrália e na América Latina também serão anunciadas em breve. Para obter mais informações sobre a turnê e ingressos, acesse porterrobinson.com.

Sobre a ForMusic:

Fundada no ano de 2016 por Nando Machado e Daniel Dystyler, a ForMusic é uma agência de marketing e promoção focada em projetos de música que conecta marcas, empresas, artistas e gravadoras de todo o mundo que querem ver o seu público crescer dentro do Brasil. Desde o início, ganhou destaque por trabalhar com as principais gravadoras e selos independentes do mercado, e hoje, representa artistas de nomes como Beggars Group, Domino Records, [PIAS], Nettwerk, Big Loud, entre muitas outras.

