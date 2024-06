Porter Robinson lança o videoclipe de “Russian Roulette” Terceiro single do aguardado álbum "Smile! :D" previsto para 26 de julho via MOM+POP

Artista indicado ao Grammy, Porter Robinson lançou o videoclipe do single “Russian Roulette”, parte de seu terceiro álbum de estúdio, SMILE! :D, que será lançado em 26 de julho via MOM+POP. A música de seis minutos e meio apresenta uma mudança em relação aos dois primeiros singles do álbum, carregada de comentários sociais sobre o paradoxo da arte moderna e da cultura das celebridades. O single está pronto para ser uma das músicas mais sinceras e vulneráveis de Porter até hoje, começando a apresentar a forma do álbum completo - um disco tão acessível quanto sombrio, honesto e vanguardista.

“Estou sempre brincando e alimentando a ideia de esquecimento, de suicídio na carreira, de desaparecer. Em ‘Russian Roulette’, estou tentando conciliar essas fantasias com as responsabilidades reais que pairam sobre mim. E então fica escuro e claro, tudo ao mesmo tempo,” diz Porter sobre a faixa.

O vídeo de “Russian Roulette” reforça a missão da faixa ao juntar textos encontrados em comentários de mídias sociais e conteúdo editorial para apresentar as letras através dos meios que elas estão examinando. O resultado é uma jornada visual de alta energia no ethos do artista.

“Russian Roulette” segue os singles “Cheerleader” - que já acumulou mais de 13 milhões de streams e elogios de veículos como Vulture, The Fader, Clash, NME, The Line Of Best Fit e outros - e “Knock Yourself Out XD”, que obteve a mesma ótima recepção.

SMILE! :D está disponível em vários formatos físicos, incluindo o SMILE! :D Deluxe Box Set, embalado em uma case reutilizável com design personalizado que inclui o SMILE! :D em vinil rosa opaco, um vinil rosa opaco exclusivo de 7” do single “Cheerleader”, um livreto exclusivo de letras e fotos e uma impressão exclusiva da arte do álbum - os primeiros 500 exemplares serão assinados por Porter e os primeiros 2 mil serão numerados à mão. Um exclusivo Urban Outfitters Milky Pink e um exclusivo Amazon Opaque Baby Pink também estarão disponíveis nas lojas de varejo.

