Pousada Arte da Natureza é premiada com Travellers' Choice Awards do TripAdvisor A Pousada Arte da Natureza, localizada no coração de Bonito, no Mato Grosso do Sul, recebeu mais uma vez o Travellers’ Choice Awards...

Alto contraste

A+

A-

A Pousada Arte da Natureza, localizada no coração de Bonito, no Mato Grosso do Sul, recebeu mais uma vez o Travellers’ Choice Awards, conferido pelo TripAdvisor. O prêmio reforça o status do empreendimento como opção de hospedagem em um dos principais destinos de ecoturismo no Brasil, destacando-se tanto pelo luxo, quanto pela sustentabilidade.

Reconhecido mundialmente, o Travellers’ Choice celebra a excelência no turismo com base nas avaliações e opiniões de milhões de viajantes. A pousada integra o seleto grupo dos 10% melhores estabelecimentos de hospedagem na plataforma, evidenciando seu compromisso contínuo com qualidade, conforto e satisfação dos hóspedes.

“É uma grande honra obtermos o reconhecimento pelos nossos serviços e estrutura através das avaliações dos hóspedes no TripAdvisor”, comentou o CMO da Pousada Arte da Natureza, Ricardo Campos. “Estamos em constante busca por superar as expectativas do cliente, investindo tanto em constante aprimoramento da equipe, quanto em novidades dentro do estabelecimento. Inclusive, para a alta temporada de julho, a nossa categoria de Apartamentos Deluxe estará completamente renovada”, revela.

A pousada se destaca por sua infraestrutura completa que inclui três piscinas externas, uma delas com a maior lateral de vidro da América do Sul, além de piscina coberta aquecida e seis hidromassagens ao ar livre. Todas as facilidades são projetadas para oferecer relaxamento e diversão em um ambiente ecologicamente consciente.

Publicidade

Os 104 apartamentos são um convite ao conforto e ao design sustentável, com comodidades que incluem piscinas privativas nas suítes de categorias superiores, ideais para quem busca exclusividade e privacidade. O café da manhã tropical, com uma vasta seleção de produtos locais e frescos, também é um dos destaques do serviço da Arte da Natureza, assim como a gastronomia de alta qualidade disponível nos três bares molhados e no restaurante Old West.

Além disso, o Espaço Games & Lazer oferece entretenimento variado para todas as idades, complementando a experiência dos hóspedes com jogos, áreas de relaxamento e um bar lounge. Comodidades adicionais incluem Wi-Fi gratuito, estacionamento e um serviço especializado da agência de turismo Natureza Tour, que organiza passeios exclusivos pelos atrativos naturais de Bonito e arredores.

Publicidade

Serviço

Pousada Arte da Natureza

Publicidade

Endereço: Rua Santana do Paraíso, 1027 – Alvorada, Bonito/MS

WhatsApp: (67) 3255-2730

Telefone: (67) 4042-1973

Mais informações: pousadaartedanatureza.com.br/